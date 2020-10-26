«Вам без нужды ездить никуда не нужно»: депутат Госдумы обвинил Турцию в оказании России «медвежьей услуги»

Россияне должны отказаться от зарубежных поездок, границу следует пересекать только в деловых, политических и дипломатических целях. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему ПЦР-тесты в обязательном порядке надо сдавать только прибывающим из-за рубежа, а отдыхавшие на российских курортах от них освобождены.

«Зарубежные поездки, кроме деловых – когда нужно, дипломатических, политических, это отдельная тема, там вот законы, своя защита, там нужно это делать. Но вам без нужды ездить никуда не нужно», – сказал Онищенко.

По его словам, прибывший с российского курорта житель РФ, который беспокоится о своем здоровье, самостоятельно сдаст ПЦР-тест на коронавирус. Если гражданин вернулся из США, где «восемь, почти девять миллионов заболевших», он в обязательном порядке должен сдать анализ, поскольку «вероятность, что он привезет инфекцию, высочайшая». «Только из этих соображений это делается», – заверил депутат.

При этом бывший главный санитарный врач обвинил Турцию в оказании «медвежьей услуги», поскольку эта страна была открыта для вылета из России одной из первых, и «наше туристическое сообщество тут же начало заманивать в Турцию наших граждан».

«Я их призывал: не делайте этого! Даже если открыли границы, не надо туда ехать! Но поехали», – отметил Онищенко.

«Давайте исходить не из того, что самолеты и поезда – рассадники [заразы], а из того, что из-за рубежа мы просто закрыли свои границы», – подчеркнул он.

Согласно данным статистики, в Турции на 25 октября было зарегистрировано 359 8784 случая заражения, суточный прирост составил 2 091 случай. В Москве на 25 октября насчитывалось 395 816 случаев заражения с начала пандемии, за сутки было обнаружено 4 455 новых заболевших.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.10.20

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