Госдума вызывает вице-премьера РФ Татьяну Голикову

Госдума задаст вопросы о борьбе с коронавирусом и лекарственном обеспечении россиян вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Формат и дата такой встречи должна быть согласованы и определены сегодня, соответствующее поручение на пленарном заседании дано вице-спикеру Госдумы Александру Жукову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением пригласить в нижнюю палату представителя кабинета министров выступил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Парламентарий обратил внимание на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и возникших проблемах с обеспечением населения лекарствами, и предложил пригласить в парламент профильного вице-премьера.

«Возможно, мы этот разговор могли бы провести с участием профильных комитетов и представителей фракций», – заявил в ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что встреча могла бы состояться на текущей или на следующей неделе. Председатель нижней палаты парламента напомнил, что накануне на Совете Госдумы было принято решение отменить парламентские часы, однако вопросы пандемии и ситуации с медикаментами должны оставаться на депутатском контроле.

В итоге депутаты согласились с предложением Володина поручить первому вице-спикеру Александру Жукову, который входит в координационный совет при правительстве РФ, обсудить с Голиковой дату и формат предстоящей встречи сегодня в течение дня.

Москва, Татьяна Дорофеева

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