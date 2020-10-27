«У нас отсутствует вертикаль выполнения даже президентских поручений»: в Госдуме снова поспорили о «майских указах» Путина

Сегодня на пленарном заседании Госдума одобрила правительственные изменения в Трудовой кодекс сразу во втором и третьем чтениях. При этом нижняя палата парламента отклонила поправки, которые приводят систему оплаты труда бюджетников в соответствие с майскими указами президента РФ, устанавливая размер оклада в зарплате на уровне не ниже 70%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таблица из пяти поправок к правительственному проекту закона, рекомендованных к принятию профильным комитетом по труду и соцполитике, споров не вызвала и была принята целиком. Однако в таблицу отклоненных комитетом поправок вошли, в частности, четыре предложения представителей фракции КПРФ Николая Коломейцев и Олега Смолина – и авторы предложили вынести их на отдельное голосование.

Смолин заявил, что его поправка полностью соответствует «майским указам» главы государства, которые устанавливают для работников образования, культуры и среднего медперсонала зарплату на уровне средней по региону. «К сожалению, там не было указано, что это за одну ставку, – подчеркнул Смолин. – В результате мы получили ситуацию, когда средняя нагрузка педагога больше полутора ставок, каждый седьмой учитель работает на две и более ставки, это немыслимо. И 40% врачей тоже работают на полторы и более ставки».

Парламентарий обратил внимание, что не раз задавал вопросы сотрудникам администрации президента, и его заверяли, что «майские указы» подразумевали повышение уровня оплаты труда именно за одну ставку. «Фактически это не так», – заявил он.

Докладчик по законопроекту, глава комитета по труду и соцполитике либерал-демократ Ярослав Нилов сообщил, что накануне на заседании лично он инициативу Смолина поддержал, однако правительство РФ выступило против, и большинство членов комитета с позицией кабинета министров согласились. Однако созданная ранее рабочая группа займется вопросом, поднятым Смолиным, пообещал он.

В итоге поправка на пленарном заседании была ожидаемо отклонена. Такая же судьба постигла и другие поправки Смолина – в частности, о том, что разовый оклад педагогов, работников учреждений культуры и медучреждений должен составлять не менее 70% от средней зарплаты по региону. «В основном зарплата складывается не из базового оклада», – отметил он, пояснив, что в основном зарплата учителя состоит из стимулирующих выплат.

«Если вы проанализируете причину невыполнения дюжины «майских указов» – она в том, что у нас отсутствует вертикаль выполнения даже президентских поручений, – заявил коллега Смолина по фракции Николай Коломейцев. – С нашей точки зрения, правительство РФ должно, а не вправе утверждать [требования к системе оплаты труда работников государственных муниципальных учреждений]». Однако эту поправку большинство парламентариев также отклонили.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова со своей стороны заверила депутатов, что правительство намерено в ближайшее время принять постановление об особенностях новой системы оплаты труда в здравоохранении, которое «будет отвечать на те вопросы, которые коллеги сегодня задавали и направлено на большую социальную справедливость».

В итоге правительственный законопроект Госдума единогласно приняла во втором чтении, и тут же по предложению комитета по соцполитике одобрила его окончательно.

Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» правительство РФ внесло в Госдуму в июне. В пояснительной записке к документу сказано, что во многих субъектах принятие решения о системах оплаты труда и о размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций, что привело к серьезным различиям между размерами окладов в разных учреждениях.

«Таким образом, наблюдается необоснованная с точки зрения организации оплаты труда дифференциация окладов в различных организациях одного субъекта РФ, – говорится в документе. – Законопроектом предлагается внести в статью 144 Кодекса дополнение, предусматривающее наделение правительства РФ правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера. Одновременно правительством РФ будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями».

В кабинете министров полагают, что такие меры позволят «более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли».

Москва, Татьяна Дорофеева

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