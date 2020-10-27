В Госдуме разгорелся скандал из-за масочного режима

Депутаты Госдумы не соблюдают масочный режим во время пленарных заседаний. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на эту ситуацию обратил внимание лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик предложил запретить парламентария вход в зал заседаний без средств индивидуальной защиты. «Только в собственном кабинете можно быть без маски!» – подчеркнул он.

Жириновский напомнил о новом распоряжении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно которому в России вводится «тотальный масочный режим». «Как депутаты будут общаться с [вице-премьером Татьяной] Голиковой, если они ходят без масок, и 91 уже заболел? – возмутился лидер ЛДПР. – Пусть комитет по регламенту издаст распоряжение [о том, чтобы] внутри Думы ходили в масках, поскольку этот режим предусматривает даже в лифте, когда один едешь, быть в маске. Пусть запретят вход в зал без масок!»

«Мы сегодня запретили вход в зал двум депутатам, которые не прошли тестирование, – сообщил со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин. – <…> Те меры, которые мы принимаем, позволяют нам сохранить работоспособность Государственной думы».

Председатель нижней палаты парламента отметил, что в Госдуме был один случай, когда «передача вируса произошла в зале, сосед одного из заболевших коллег подхватил вирус, но после этого решение, которое мы приняли, нас защищает». Кому именно во вторник был запрещен вход в зал, Володин не уточнил.

Действительно, часть депутатов Госдумы на пленарном заседании игнорируют масочный режим. Судя по кадрам Интернет-трансляции, некоторые парламентарии находятся в зале либо вообще без средств индивидуальной защиты, либо в спущенных под нос масках.

Москва, Татьяна Дорофеева

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