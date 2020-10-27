Международное право отходит на второй план: Госдума одобрила пакет поправок, связанных с реформой Конституции

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила пакет поправок, связанных с конституционной реформой. Изменения касаются, в том числе, Уголовного кодекса, в котором также закрепляется приоритет российского законодательства над международным правом. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции КПРФ предупредили, что новые нормы могут привести к изоляции России, а граждан РФ лишить возможности искать защиту в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Представляя пакет изменений, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников пояснил, что в общей сложности поправки вносятся в пять кодексов и в 120 различных законодательных актов. Рассматривать четыре законопроекта вместе было решено потому, что они объединены общим смыслом о верховенстве Конституции РФ.

«Мы с огромным уважением относимся к актам международного права <…>, и иерархия законов у нас выглядит следующим образом: наверху Конституция РФ, Основной закон. Дальше международные договоры и различные конвенции, на следующей ступеньке у нас идут федеральные конституционные и федеральные законы, – сообщил Крашенинников. – Дальше идут акты президента, правительство, и так далее». Проблема заключается в том, что иногда международные договоры «интерпретируются таким образом, что возникают различные дискуссии или споры», пояснил парламентарий.

Фракция ЛДПР поддержала все поправки, сообщил депутат Алексей Диденко, пояснив, что либерал-демократы всегда выступали за примат Конституции над всеми остальными российскими и международными актами. «Пример – 131 ФЗ, который регулирует все местное самоуправление в стране. В его 4 статье «Правовые основы местного самоуправления» международные нормы стоят выше норм Конституции, чего в принципе не может быть», – заявил он.

Между тем, этот аргумент вызвал критику со стороны фракции КПРФ. «Упразднение приоритета международного права может привести просто к международной изоляции и лишению наших граждан возможности искать правовой защиты в международных организациях, – подчеркнул депутат Юрий Синельщиков. – А лишать их этого нельзя, когда в стране творится, извините, судебный произвол. Это единственное место, куда гражданин может обратиться и где может в целом ряде случаев найти помощь и защиту».

Парламентарий пояснил, что российские законы принимаются «в развитие Конституции», поэтому не вполне понятно, как это должно гармонично работать, когда российское законодательство должно отвечать международным нормам. «Может быть, мы поспешили, взявшись за нейтрализацию норм международного права? – поинтересовался он. – Может, это все-таки основано на неких эмоциях, связанных, по существу только с одним делом – по поводу гей-парадов. Больше нас ничего там особенно не раздражало».

Депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, в свою очередь, обратил внимание, что ранее считалось недопустимым править Основной закон, однако в этом году «в значительной степени прикоснулись к Конституции».

«Право – это выраженная в законе воля господствующего класса», – заявил Рыжак, пояснив, что международные законодатели «добра России не несли и нести никогда не будут». «Эсер» предложил не останавливаться на достигнутом, и «пересмотреть и основные положения 13 статьи Конституции», поскольку «в праве тоже заложены основные идеологические постулаты».

«Я думаю, что недалек тот час, когда мы осознаем, что мы не вправе на этом полушаге останавливаться, и должны идти до конца», – подытожил он, объяснив необходимость правок в 13 статью Конституции, в частности, важностью обеспечения социальных гарантий россиян.

Согласно статье 13 Конституции РФ, в России признается идеологическое и политическое многообразие и многопартийность, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, провозглашает равенство перед законом всех общественных объединений.

После обсуждения депутаты одобрили в первом чтении весь пакет из четырех законопроектов, которые были внесены в Госдуму президентом и правительством 14 октября.

В частности, поправки в Уголовный кодекс устанавливают приоритет Конституции РФ над нормами международного права. «Согласно действующей норме, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ, то применяются правила международного договора, – говорится в пояснительной записке. – Законопроект дополняет указанную норму положением, согласно которому не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Законопроект направлен на приведение положений статьи 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ в соответствие с Конституцией РФ в части обеспечения верховенства Конституции РФ на территории Российской Федерации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.10.20

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