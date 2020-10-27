«Надеемся на их лояльность, сверхвыдержку и политическую зрелость?» Госдума «заморозила» индексацию военных пенсий

Госдума согласилась еще на год приостановить действие закона об индексации пенсий военным пенсионерам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента оппозиция предупредила представителей «Единой России» и правительство, что речь идет об особом контингенте, который обеспечивает «основные несущие конструкции государства», однако эти заявления услышаны не были.

Как пояснил первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, правительство предлагает приостановить действие нормы закона о пенсионном обеспечении военных и приравненных к ним лиц до 1 января 2022 года. «Размер денежного довольствия, которое учитывается при исчислении военной пенсии, с 1 января 2021 года предложено установить на уровне 73,63% от размера указанного денежного довольствия», – уточнил он.

Чиновник заверил, что законопроект не нарушает взятые государством в 2012 году обязательства по увеличению военных пенсий, поскольку «темпы роста с 2012 года по уровню индексации выполнялись на 100%». По его словам, в проекте федерального бюджета на следующий трехлетний период военные пенсии с 1 октября 2021 года увеличиваются на 3,7% синхронно с повышением денежного довольствия военнослужащих и силовиков.

«Военная пенсия увеличивается на сумму одна тысяча сто рублей в месяц, хотя гражданская увеличивается относительно 2020 года на тысячу рублей, – сообщил Горнин. – Это позволит сохранить существующее превышение военных пенсий, которые в 2021 году составят около 30 тысяч рулей, над гражданскими практически в 1,8 раза». В 2022-23 годах военные пенсии с 1 октября повысятся еще на 4%, заверил замминистра финансов.

Такие планы правительства вызвали критику представителей фракции КПРФ. «Насколько я понимаю, это вы в седьмой раз предлагаете отложить индексацию пенсий и не выполнять указ президента уже четвертый год подряд о том, что плюс 2% должно быть к индексации пенсий. Вы так неуважительно относитесь к указам, или в чем причина?», – поинтересовался депутат Николай Коломейцев. Представитель минфина РФ пояснил, что правительство с большим уважением относится ко всем нормам, однако заморозка закона в данном случае ничего не нарушает. «Мы те обязательства, которые были приняты государством, выполняем в полном объеме и даже с некоторым перевыполнением», – сообщил он.

Тем не менее, за пенсионеров военных и силовых ведомств вступился бывший сотрудник КГБ, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, который напомнил, с какими категориями населения они имеют дело. «Это представители основных несущих конструкций государства, – обратил внимание парламентарий. – Это Нацгвардия, внутренние войска, военнослужащие, представители других правоохранительных структур. <…> Мы что, надеемся на их лояльность, или на их сверхвыдержку, или на их политическую зрелость?»

Между тем, как выяснилось, военные пенсионеры уже недовольны существующей ситуацией с пенсиями. Как сообщил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, во время его встреч на региональной неделе представители ветеранских организаций сообщили, что направляли обращения депутатам Госдумы. «Люди сейчас этим недовольны, у них сейчас очень много финансовых проблем. Большое недовольство зреет у людей», – предупредил он.

Несмотря на выступления оппозиции, фракция партии политического большинства поддержала в первом чтении инициативу правительства: за законопроект проголосовали 296 парламентариев, против 88 и двое воздержались.

Москва, Татьяна Дорофеева

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