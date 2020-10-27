Почва для возможных злоупотреблений: Госдума одобрила идею правительства о специальных экономических мерах

Новая инициатива правительства РФ может создать почву для злоупотреблений со стороны банков в отношении клиентов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», предупредил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ходе обсуждения поправок в закон о специальных экономических мерах, предполагающих замораживание финансовых операций и блокировку счетов.

Парламентарий предложил правительству добавить в документ ко второму чтению страховочные механизмы, которые защищали бы жертв технических ошибок банков, однако заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что такая норма уже есть. Правда, воспользоваться ею смогло лишь несколько юридических и физических лиц.

Представляя законопроект замминистра напомнил о ситуации, сложившейся в 2018 году, когда «в качестве ответных мер на недружественные действия Украины, президентом РФ было принято решение о введении специальных экономических мер в отношении отдельных юридических и физических лиц Украины». «С тем пор была наработана правоприменительная практика, – заверил Колычев. – И в соответствии с ней в целях улучшения эффективности реализации специальных экономических мер подготовлен данный законопроект».

Разъяснять новые правила финансовым организациям будет Банк России, а для нарушителей уже предусмотрены санкции. Так, за неоднократное в течение года нарушение, допущенное участником рынка ценных бумаг, грозит отзыв лицензии.

«Движение средств, конечно, надо контролировать, но есть тонкая грань между умыслом и технической ошибкой, – обратил внимание депутат Ионин. – Вот у вас тут прописано, что реализация специальных экономических мер не является основанием для нарушения договора. Но ведь может быть и техническая ошибка банка, которая срывает контракт, замораживает деньги, банк может умышленно, поддерживая ликвидность, сделать так, чтобы деньги куда-то не шли. Третьи лица могут вмешаться – у нас киберпреступность, то есть [существуют случаи, когда у юрлица или физлица] нет вины конкретно в совершении правонарушении. В этой ситуации мы точно не делаем так, что просто создаем почву для злоупотреблений кредитных организаций в отношении клиентов? Может, есть какие-то страховочные механизмы, которые стоит добавить ко второму чтению в этот законопроект?»

В ответ замминистра финансов РФ сообщил, что такой механизм давно уже существует – юридические и физические лица могут обращаться за выдачей временных разрешений на проведение определенных операций. Эти обращения «оперативно рассматриваются в правительстве». За последние два года поступило несколько десятков таких обращений, причем «большинство из них не совсем обоснованными было признано правительством», признал чиновник. «Но несколько временных разрешений были выданы», – уточнил Колычев.

В первом чтении законопроект поддержали единогласно 366 парламентариев.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ «подготовлен в целях создания правового механизма реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с законодательством РФ, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».

Москва, Татьяна Дорофеева

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