«Давайте поздравим товарищей»: депутаты Госдумы получили новые должности

Сегодня на пленарном заседании нижняя палата парламента изменила состав нескольких комитетов. Новые должности получили «эсер» Дмитрий Ионин, коммунисты Сергей Казанков и Вадим Кумин, а также либерал-демократ Сергей Калашников.

В частности, депутат Ионин покинул думский комитет по транспорту и строительству, перейдя в комитет по энергетике, в котором получил должность первого заместителя председателя. Депутат Казанков стал заместителем председателя этого же комитета.

Представитель фракции КПРФ Вадим Кумин, только в сентябре получивший депутатский мандат, стал заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, а депутат Калашников назначен первым зампредом комитета по экономической политике.

Соответствующие постановления на пленарном заседании во вторник парламентарии приняли единогласно.

«Давайте поздравим вновь избранных товарищей, и пожелаем им успехов в работе», – предложил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.10.20

Почва для возможных злоупотреблений: Госдума одобрила идею правительства о специальных экономических мерах. / В мире есть неуязвимые для коронавируса люди. / Москва живет по своим правилам: мэрия не будет вводить допограничения после рекомендаций Роспотребнадзора. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»