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Вторник, 27 октября 2020, 16:52 мск

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«Давайте поздравим товарищей»: депутаты Госдумы получили новые должности

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании нижняя палата парламента изменила состав нескольких комитетов. Новые должности получили «эсер» Дмитрий Ионин, коммунисты Сергей Казанков и Вадим Кумин, а также либерал-демократ Сергей Калашников.

В частности, депутат Ионин покинул думский комитет по транспорту и строительству, перейдя в комитет по энергетике, в котором получил должность первого заместителя председателя. Депутат Казанков стал заместителем председателя этого же комитета.

Представитель фракции КПРФ Вадим Кумин, только в сентябре получивший депутатский мандат, стал заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, а депутат Калашников назначен первым зампредом комитета по экономической политике.

Соответствующие постановления на пленарном заседании во вторник парламентарии приняли единогласно.

«Давайте поздравим вновь избранных товарищей, и пожелаем им успехов в работе», – предложил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Госдума

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