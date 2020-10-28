«Запланировано вымирание 1,2 млн россиян»: Зюганов обвинил правительство РФ в саботаже поручений Путина

Новый федеральный бюджет, разработанный правительством РФ, не способен вывести отечественную экономику из кризиса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня перед пленарным заседанием Госдумы.

«В этом году уже вымерло 300 тысяч [человек], до конца года будет 350 тысяч, на ближайшие годы запланировано вымирание 1,2 млн – как это стыкуется с посланием президента?» – сказал он.

Политик подчеркнул, что финансовый блок правительства РФ саботирует поручения главы государства войти в пятерку ведущих экономик мира, преодолеть бедность и остановить вымирание населения. «Вчера долго и упорно сидели с [главой Минфина Антоном] Силуановым обсуждали эти проблемы», – сообщил парламентарий, отметив, что коммунисты предложили в новом бюджете поддержать агропромышленный комплекс, который в этом году «прибавил четыре процента», однако в ответ получили «глухое молчание».

Зюганов обратил внимание, что в этом год безработица в России увеличилась в пять раз, полстраны живет на семь долларов в день – это «нищая африканская зарплата». При этом раскол в России достигает неимоверных размеров: если 1% самых богатых граждан в США владеет 42% всего американского состояния, в России одному проценту олигархов принадлежит 75». «Такого раскола нигде в мире нет», – заявил он.

Политик также отметил, в России «по лекалам МВФ с начала 90-х строят экономику господа Кудрин, Гайдары, Силуанов, Чубайсы – все эти огрызки ельцинской эпохи». «Но вы посмотрите, что этот МВФ нам прогнозирует?! – сказал Зюганов, пояснив, что во всем мире темпы роста экономики в ближайшем будущем МВФ оценивает в 5%, в Китае – выше 8%, в Германии 4%. – А у нас 2,8%. Но по бюджету Силуанова там три с копейками! И даже при таких темпах мы продолжаем отставать».

При этом Зюганов пояснил, что в новом проекте бюджета урезаются расходы на социальные статьи. Так, на образование сейчас идет всего 0,9% от ВВП – в ближайшие годы будет 0,8%. «Урезается, хотя надо удваивать и утраивать», – подчеркнул он. На здравоохранение пока уходит 1,2% ВВП, а станет 0,8%, уточнил парламентарий.

«Этот бюджет скукоживается, финансово-экономическая политика старая, социальная политика – политика раскола и неравенства, – констатировал Зюганов. – Жиреют олигархи и чиновники».

Политик заявил, что КПРФ не станет поддерживать новый бюджет, поскольку этот проект кабинета министров не защищает социальные гарантии и права трудящихся. «Побольше правды говорите гражданам, – обратился он к своим сторонникам. – Сегодня правда важнее хлеба».

Москва, Татьяна Дорофеева

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