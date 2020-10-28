«Немалая сумма»: Счетная палата нашла в проекте федерального бюджета необоснованные расходы на 2 трлн рублей

Счетная палата обнаружила в проекте федерального бюджета два трлн рублей, распределенных без обоснования и необходимых расчетов. «Это немалая сумма», – подчеркнул глава ведомства Алексей Кудрин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В частности, по его словам, в 2021 году без обоснований запланированы имущественные взносы в госпрограммы, публично-правовые компании и госкомпании на сумму 72,5 млрд рублей, на трехлетний период эта сумма составит 301 млрд рублей.

«Также не приложены материалы, поясняющие расчет бюджетных ассигнований на предоставление трех субсидий: госкомпании «Российские автомобильные дороги» в 122 млрд на 2021 год и 570 млрд на трехлетку», – сообщил Кудрин.

Глава Счетной палаты также обратил внимание, что правительство до сих пор не утвердило две государственные программы: «Обеспечение защиты личности в обществе и государстве» и «Обеспечение химической и биологической безопасности». Между тем, на их реализацию уже заложено финансирование на 2021 год в объеме 258 млрд рублей, на три года сумма составит 796 млрд.

Кудрин также отметил, что в федеральные адресные инвестиционные программы (ФАИП) в проекте бюджета оказалась включена документация на 236 объектов, на которые в 2021 году правительство намерено потратить 84 млрд рублей, а за три года – 374 млрд рублей, хотя эти объекты также не обеспечены соответствующей документацией.

«Это четверть объектов ФАИП и порядка 10% ассигнований на 2021 год, – подчеркнул Кудрин. – Итого получается, что по этим крупным блокам 536 млрд на 2021 год и 2 трлн на трехлетку включены в бюджет без обоснований и расчетов, хотя это является обязательным требованием».

Проект федерального бюджета был внесен в Госдуму 30 сентября. Дефицит бюджета составит 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года. Сегодня нижняя палата парламента начала рассмотрение главного финансового документа страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

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