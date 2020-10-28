«Как вам это нравится?» Прогноз минэкономразвития РФ вызвал большие нарекания в Госдуме

Комитет Госдумы по экономической политике потребовал от минэкономразвития РФ исправить с учетом второй волны коронавируса макроэкономический прогноз, на основе которого был сформирован проект федерального бюджета на 2021 год и планируемый период 2022-23 годов.

«Представленный макропрогноз не может рассматриваться в качестве основы для формирования проекта бюджета – пока в базовом и консервативном варианте не будут учтены последствия второй волны коронавируса», – подчеркнул председатель комитета Сергей Жигарев, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Депутат пояснил, что социально-экономический прогноз – лоцманская карта для корабля, которым является бюджет РФ. При этом в базовом и консервативном вариантах прогноза не предполагается вторая волна коронавирусной инфекции – об этом говорится в самом документе, представленном в Госдуму в пакете с проектом бюджета.

Как считает Жигарев, даже если разработчики подразумевали, что не прогнозируют такого же жесткого локдауна, как весной, тем не менее, «ни в одном варианте прогноза они не учли должным образом негативные экономические эффекты от сжатия экономического спроса как от уже введенных, так и потенциально возможных ограничений». «Как вам это нравится?» – поинтересовался парламентарий.

Парламентарий подчеркнул, что одного этого факта могло быть достаточно, чтобы не рассматривать прогноз от минэкономразвития в качестве основы для формирования федерального бюджета на 2021 год. «Однако, помимо этого, большие сомнения вызывает обоснованность оценок темпов роста ВВП, потребительского спроса, инвестиций в предстоящие три года, на фоне более, чем скромной динамики реально располагаемых доходов населения и весьма неблагоприятных внешних и внутренних экономических условий», – заявил Жигарев, отметив, что в прогнозе нет пояснений, каким образом планируется достигнуть таких показателей роста.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.10.20

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