В Госдуме возмущены планами строительства новых зданий для Пенсионного фонда

Правительство РФ планирует потратить более 700 млн рублей на новые здания для Пенсионного фонда России (ПФР) в трех регионах, в том числе в Свердловской области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, такие расходы запланированы, несмотря на предложение главы государства пополнять бюджет ПФР за счет продажи его зданий.

«Эти дворцы Пенсионного фонда просто вызывают социальное раздражение, эти фотографии прекрасных зданий», – подчеркнул Ионин.

Парламентарий предложил не добавлять в бюджет 2021 года «дополнительные средства, вызывая снова интерес к этой не совсем хорошей теме». «Может, есть смысл эту строчку убрать, а деньги направить на что-то более нужное? – отметил Ионин. – Например, давайте медицинские маски для людей закупим, а то у нас государство обязало маски носить, а источник финансирования не определен, и сейчас это за счет карманов граждан».

В то же время депутат обратился к главе минфина РФ Антону Силуанову с просьбой объяснить, как в проект бюджета могла попасть строчка о строительстве трех новых зданий для ПФР, и можно ли отказаться от приобретения этих дорогостоящих апартаментов.

В ответ Силуанов сообщил, что вопрос относится к проекту бюджета ПФР. «Давайте попросим наших коллег, когда будут докладывать вам соответствующий бюджет фонда, более подробно ответить вам на этот вопрос», – предложил он.

Что касается средств индивидуальной защиты, то, как заверил глава минфина РФ, они закупаются за государственный счет, но только для бюджетных организаций.

Госдума сегодня на пленарном заседании начала рассмотрение проекта федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-23 годов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.10.20

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