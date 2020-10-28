«Зюганов и КПРФ уйдут далеко и надолго!» Жириновский предложил оставить компартию без бюджетных денег

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку и предложил лишить госфинансирования КПРФ за отказ поддержать планы правительства РФ.

«Должна быть логика: если фракция не голосует за бюджет, то в январе из этого бюджета она никакие деньги не получает, – сказал Жириновский в своем выступлении на пленарном заседании нижней палаты парламента. – Миллиард придет она счет КПРФ, а бюджет они не принимали! Значит, не надо давать этот миллиард. Я не говорю отдайте ЛДПР – отдайте детям войны, кому-то еще. (…) Бюджет – это не партийное чье-то дело, это всей страны деньги, доходы и расходы. «Нет, мы не будем голосовать!» – и что, всю страну остановить с 1 января? Бюджет это закон всей страны, как может вся страна остаться без бюджета?»

Вместе с тем лидер ЛДПР выразил уверенность, что у лидера компартии Геннадия Зюганова не будет преемника. «Геннадий Андреевич [Зюганов] до конца! Если он уйдет, то уйдет вместе с партией. Нет такого варианта, чтобы кто-то был вместо Зюганова. Вместе уйдут навсегда и далеко!» – заявил Жириновский.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.10.20

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