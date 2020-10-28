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Среда, 28 октября 2020, 15:28 мск

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Депутаты Госдумы добились встречи с Голиковой

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Встреча депутатов Госдумы с вице-премьером РФ, руководителем общероссийского штаба по борьбе с коронавирусом Татьяной Голиковой запланирована ориентировочно на 10 ноября. Об этом сегодня сообщила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

«Я недавно выступила на пленарном заседании с предложением пригласить на заседание Госдумы руководителя общероссийского штаба по борьбе с ковидом Т. А. Голикову и министра здравоохранения Мурашко, – пояснила парламентарий на своей странице в «Фейсбуке». – Потом мы подготовили проект постановления Госдумы. Нам удалось добиться такой встречи. Она запланирована примерно на 10 ноября в режиме видеоконференции».

Депутат также уточнила, что подготовила вопросы к главе штаба по борьбе с коронавирусом. «Можете прислать ваши», – предложила она.

Как сообщал «Новый День», накануне вопрос о встрече с Голиковой был поднят на пленарном заседании Госдумы. В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России начались серьезные проблемы с обеспечением лекарственными средствами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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