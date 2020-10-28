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Среда, 28 октября 2020, 15:28 мск

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В Госдуме предупредили о риске снижения взносов в ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) недополучил около 8 млрд рублей в качестве страховых взносов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила руководитель фонда Елена Чернякова, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался законопроект о бюджете ФОМС.

С вопросом о собираемости взносов в условиях коронавирусных ограничительных мер обратился депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий. «Один из источников доходной части бюджета Фонда – страховые взносы с работающего населения, они составляют по прогнозу в среднем по годам полтора триллиона рублей, – указал он. – Насколько обоснованы эти расчеты, и каким образом будут компенсироваться выпадающие доходы, как будет наполняться бюджет Фонда ввиду того, что идет экономический кризис, идут карантинные ограничения, разорились многие малые и средние предприятия. Фонд заработной платы не растет реально, а число безработных граждан выросло».

Депутат привел экспертные оценки, согласно которым карантин подкосил доходы не менее 5 млн россиян, а прибыль предприятий и организаций в предстоящие три года продолжит падать.

Чернякова подтвердила, что, действительно, в марте-апреле и особенно в июле были прогнозы о снижении взносов. «Мы даже с минфином вели диалог, что будет дефицит и выпадающие доходы Фонда, и наблюдали снижение поступления платежей на протяжении июня, июля и августа», – сообщила она. Однако, по ее словам, уже в конце августа ситуация начала выправляться, и на сегодняшний день недосбор по 2020 году составляет всего 8 млрд рублей. «Доходы поступают равномерно в соответствии с графиком», – заверила она.

«Наш бюджет на ближайшую трехлетку рассчитан в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, – пояснила Чернякова. – Все выпадающие доходы, которые предусматриваются в связи с решениями правительства по льготам компенсированы и предусмотрено 35,5 млрд рублей из федерального бюджета, поэтому мы рассчитываем что наши бюджеты будут сбалансированы».

Ранее думский комитет по экономической политике раскритиковал макроэкономический прогноз Минэкономразвития, в базовом и консервативном варианте которого вообще не учитывается вторая волна коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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