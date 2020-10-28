«Система идет к упадку»: КПРФ в Госдуме отказалась одобрить бюджет Пенсионного фонда

Фракция КПРФ в Госдуме отказалась поддерживать законопроект о бюджете Пенсионного фонда РФ. Депутат от компартии Валентин Шурчанов обратил на отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, раскритиковал заявление главы минфина о том, что пенсия – это компенсация утраченного заработка, и подчеркнул, что принцип самозанятости может привести к краху существующей пенсионной системы. «Самозанятых будет все больше и больше», – предупредил парламентарий.

«Нужно серьезно думать, как пенсии повышать», – подчеркнул Шурчанов, отметив, что в 2021 году фонд заработной платы вырастет на 7,04%, а страховые пенсии только на 6,3%. «Один процентный пункт – там порядка 55 млрд рублей. Таким образом мы отсекаем от страхового пенсионного обеспечения порядка 45-50 млрд рублей. Это достаточно объемные деньги, и в конечном итоге пенсионеры от этого могли бы выиграть», – заявил он.

Шурчанов также напомнил, что коммунисты предлагали сделать плоскую шкалу в 22% для пенсионных взносов, такое решение по расчётам самого ПФР дало бы дополнительно в 2016 году 376 млрд рублей. В ценах 2020-21 года это составило бы около 420 млрд рублей. «Сумма трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование 2021 год – 428 млрд рублей. Вот сравните: если бы шкала была справедливая, мы могли бы в бюджете сэкономить эту сумму или направить их в ПФР, – пояснил депутат. – У нас 43 млн пенсионеров. Если разделим, получается, дополнительно ежегодно каждый пенсионер, в том числе работающий, имел бы 10-12 тысяч рублей, а это уже значительная прибавка к пенсии».

Что касается индексации пенсии работающим пенсионерам, то, как считает Шурчанов, она необходима: с такого пенсионера берут взносы на капремонт, он платит все налоги и по всем тарифам, но «одновременно ему говорят – а ты не имеешь права получать то, что там заслужил».

«Когда [глава минфина РФ Антон] Силуанов сказал, что пенсия – это утраченный заработок – это совершенно не так, – заявил Шурчанов. – Пенсии мы сегодня своим горбом зарабатываем, это личное достояние каждого человека, потому называется страховая пенсионная система».

Парламентарий отметил, что в регионах «все должности уборщиц и дворников» занимают работающие пенсионеры. При этом, по его словам, более 50% работающих «за 3 месяца до очередной индексации вынуждены увольняться, чтобы потом опять приходить и работать».

Серьезный риск для существующей схемы пенсионного обеспечения связан с режимом самозанятости, предупредил Шурчанов. «Самозанятые остаются без пенсии, и я боюсь, что пенсионная система придет к упадку, потому что самозанятых будет все больше и больше», – заключил он.

В результате законопроект о бюджете ПФР в первом чтении был принят думским большинством из «Единой России» при поддержке депутатов от ЛДПР и «Справедливой России» 308 голосами «за» при 50 против. Воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.10.20

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