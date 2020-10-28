«Что называется, приехали...» Оппозиция в Госдуме жестко отчитала правительство РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента думская оппозиция резко раскритиковала пенсионную и страховую медицинскую системы. В частности, депутат от «Справедливой России» Олег Шеин подчеркнул, что при такой социальной политике, при которой регулярно сокращается доля ВВП на здравоохранение, Россия по «индексу счастья» оказалась на 167 месте в мире – рядом с южноафриканским Свазилендом.

«С этой трибуны депутаты от «Единой России» рассказали нам два года назад, что в стране слишком много развелось пенсионеров, денег на них нет, и поэтому надо повышать пенсионный возраст, – обратил внимание Шеин. – И в качестве аргумента показывали дефицит ПФР. Вот сейчас вроде есть 6 трлн – собственные поступления, 3 трлн – поддержка из федерального бюджета – но она же преимущественно не на пенсии идет. Она идет на маткапитал, на ЕДВ, на пенсии госслужащим, что есть прямая обязанность государства, и на самом деле доля чистой поддержки государством ПФР не столь высока».

Депутат отметил, что в интересах капитала регулярно уменьшается обложение зарплат взносами в ПФР, в этом году «скачок» составил с 70 млрд рублей до 480, которые должны погашаться из бюджета. По его словам, все это происходит при регрессивной пенсионной шкале, когда зарплата выше 120 тысяч рублей облагается по ставке в два раза ниже, что лишает ПФР 400 млрд рублей дохода. Кроме того, взнос был снижен с 26% до 22%.

В то же время парламентарий пояснил, что даже такие взносы платят далеко не все – работающий класс России загнали в «черную» и «серую» занятость, в результате чего выпадающие доходы ПФР достигают 2,5 трлн рублей. В зоне «черной» занятости, по оценкам самого фонда, находится 16 млн человек, а вместе с «серым» сегментом, когда официально работник получает 10 тысяч, а остальное в конверте – во все 32% работающей части населения страны. «Это данные РАНХиГС», – подчеркнул Шеин.

Ситуацию с накопительной частью пенсии и негосударственными пенсионными фондами (НПФ) парламентарий назвал авантюрой, которая, как уже очевидно, завершилась полным фиаско. Доля отчислений Фонда на те 100 тысяч пенсионеров, которые сейчас получают эту часть пенсии, парламентарий оценил в 0,015%. «Это примерно столько, сколько стоит ваше здание в Свердловске», – обратился Шеин к главе ПФР Максиму Топилину.

Парламентарий не преминул напомнить о сегодняшнем скандальном отказе главы минфина РФ Антона Силуанова рассматривать вопрос о возврате пенсий работающим пенсионерам. «Мы, говорит, правительство, считаем, что пенсия – это есть компенсация утраченного заработка, и если человек продолжает работать, то компенсировать не надо. По такой правительственной логике надо отменить все пенсии работающим пенсионерам, – подчеркнул Шеин. – Проблема тут одна: в 90-е годы было решение Конституционного суда, запрещающее такие трюки».

Депутат также раскритиковал балльную систему назначения пенсий, которая отсекает от получения пенсионных выплат рабочий класс – тех, кто формирует реальную прибавочную стоимость в отличие от сидящих в кабинетах чиновников. «В следующем году минимум 21 балл и 12 лет страхового стажа. Это в условиях, когда люди, работающие на стройках, на полях, в флоте, работают без официальной занятости. И теперь этим людям будет сказано – ваши пенсии будут в 70 лет мужчины и 65 лет женщины», – пояснил он.

Резкой критике парламентарий подверг также Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – в условиях всемирной пандемии сфера здравоохранения показала ту же самую серую занятость и отказ государства компенсировать выпадающие доходы фонду. «Падает доля издержек в национальной экономике на медицину: в 2013 году – 3,3%, сейчас было 3,2%, а к 2023 году будет 2,9%, – уточнил Шеин. – Для сравнения: Франция 12%, США 17%, Бразилия 10%, Китай 6%, Марокко – 6%. У нас в два раза ниже доля затрат на здравоохранение, чем в Марокко!»

Если же судить по уровню индекса счастья, то Россия оказалась на 167 месте в мире между Пакистаном и южноафриканским Свазилендом. «Что называется, приехали. Станция Хацапетовка, выходите, гражданин, – процитировал депутат фразу из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. – Колхоз «30 лет без урожая имени Егора Тимурович Гайдара».

«Справедливая Россия» не может поддержать такую социальную политику, заключил Шеин. Одобрить сверстанные правительством проекты бюджетов фондов ранее отказались представители фракции КПРФ.

Тем не менее, Госдума большинством голосов приняла в первом чтении бюджеты ПФР, ФОМС и Фонда социального страхования.

Москва, Татьяна Дорофеева

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