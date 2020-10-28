«Начали отрывать головы»: в Госдуму вызывают чиновников минздрава РФ

Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал «отрыванием голов» ситуацию с увольнением глав Минздрава Ростовской области, горздрава Ростова-на-Дону и отстранением от должности замминистра здравоохранения Омской области. При этом парламентарий обратил внимание, что обсуждение законопроектов, связанных с финансированием здравоохранения, проходило без представителей минздрава РФ.

«Мы сегодня обсуждали 85% бюджета здравоохранения, а самого здравоохранения в нашем зале не было, – заявил Онищенко, взяв слово после голосования по законопроектам о проектах бюджета ФОМС, ФСС и ПФР. – Вот сейчас начали отрывать головы – вчера в Ростове министру и горздраву, сегодня первого зама в Омской области отстранили. А это все финансируется из Фонда медицинского страхования. Мы обсуждаем деньги, но не видим тех, кто несет ответственность за здравоохранение. Поэтому на будущее нужно сюда и министерство приглашать».

Профильный комитет учтет эти пожелания, отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Законопроект о бюджете ФОМС был принят сегодня большинством голосов в первом чтении, поправки к документу профильный комитет ждет до 9 ноября.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку, а глава горздрава Ростова-на-Дону Надежда Левицкая была уволена после скандала с гибелью 13 пациентов с коронавирусом в больнице №20 из-за нехватки кислорода. Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова сегодня отстранена от должности после скандала со службой скорой помощи, сотрудники которой привезли пациентов прямо к зданию министерства. Заболевших не смогли принять в больницах в течение 10 часов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.10.20

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