В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за игнорирование запроса СМИ

В России могут резко вырасти штрафы за игнорирование официальных запросов СМИ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, его авторами выступили депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Парламентарии считают необходимым внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), добавив пункт о штрафах за неправомерный отказ СМИ по запросу информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации. За такие нарушения депутаты предложили штрафовать должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Пока в КоАП предусмотрены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении по запросу информации гражданину, в том числе адвокату, или организации. Как считают авторы законопроекта, такой размер штрафа «не отвечает принципам соразмерности наказания и не обеспечивает должного эффекта по обязыванию должностных лиц соблюдать предусмотренные законодательством обязанности».

Москва, Татьяна Дорофеева

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