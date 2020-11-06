Госдума готова ввести миллионные штрафы за фейки об СССР в годы Второй мировой войны: правительство поддержало

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая внесла два законопроекта об ответственности за распространение фейков о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В частности, для юрлиц за такие нарушения парламентарий предложила установить штрафы от полутора до 3 млн рублей, а для физлиц расширить в Уголовном кодексе статью, предусматривающую реальные сроки наказания.

Согласно проекту закона, Яровая предлагает ввести административную ответственность юрлиц «за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой, в том числе совершенные с применением средств массовой информации и сети «Интернет»».

Размер штрафа Яровая предложила установить от полутора миллионов до трех миллионов рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения, или без таковой. Автор документа пояснила, что сейчас по закону привлечение к уголовной ответственности физлица не освобождает от административной ответственности юрлицо, поэтому новый закон «позволит обеспечить комплексную защиту исторической памяти и неотвратимость ответственности всех виновных в реабилитации нацизма лиц».

Кроме того, Ирина Яровая предложила дополнить статью 354.1 УК РФ, предусматривающую наказание для физических лиц за такие же деяния, нормой о совершении преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». За этом будет грозить штраф в 100 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.

Правительство РФ поддержало оба законопроекта.

На новую инициативу Яровой уже отреагировал политолог, историк, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила штрафовать на 3 миллиона рублей или лишать свободы на 5 лет за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне. Они просто хотят убить историческую науку», – оценил он в «Фейсбуке» инициативу парламентария.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.11.20

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