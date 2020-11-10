«Эсеры» в Госдуме забраковали кандидатов в министры Козлова и Савельева

«Справедливая Россия» в Госдуме отказалась поддержать две из пяти кандидатуры в федеральные министры, предложенные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

«По двум мы будем воздерживаться, – заявил Емельянов по итогам состоявшегося утром заседания фракции. – Мы решили воздержаться по кандидатуре на должность министра транспорта Савельеву (гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, – ред.) потому что нас не устраивает его работа на посту руководителя «Аэрофлота». Потому что, с одной стороны, очень высокие цены на билеты, с другой стороны – используется очень много импортной техники, не стимулирует импортозамещание в своей отрасли, поэтому по Савельеву мы голосовать не будем».

Кроме того, «эсеры» отказались поддерживать кандидатуру на пост главы Минприроды РФ Александра Козлова, поскольку он «вызывает сомнения». «Не совсем понятно, какое отношение Козлов имеет по своей биографии и прежней должности к природным ресурсам и к экологии. Поэтому по этой кандидатуре мы также решили воздержаться», – отметил Емельянов.

По его словам, остальные кандидатуры не вызвали у «эсеров» нареканий. В частности, как отметил депутат, фракция поддержит кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера, поскольку считают его профессионалом в своей области, который «очень много сделал для поддержки нашей нефтяной промышленности, для сохранения ее силы в условиях пандемии и падения спроса».

«Также мы голосуем за кандидатуру министра энергетики (Николая Шульгинова, нынешнего руководителя «РусГидро» -ред) , потому что это человек, который адекватно оценивает проблемы, стоящие в энергетике, не одобряет ту реформу, которая 20 лет назад проведена в энергетике – приватизацию, это профессионал своего дела», – сообщил Емельянов, отметив, что поддержку фракции получат также кандидат на должность министра строительства Ирек Файзуллин и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Напомним, Госдума сегодня впервые по новому закону рассмотрит кандидатуры вице-премьера и министров, предложенные председателем правительства РФ. Назначения на эти должности производит президент.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.11.20

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