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Ситуация критическая: в Госдуме предложили национализировать аптечную сеть

Фракция КПРФ предложила правительству РФ национализировать аптечную сеть в условиях критической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов сегодня в Государственной думе.

Политик отметил, что утром прошла видеоконференция с членами правительство РФ, посвященная ситуации с заболеваемостью коронавирусом. «Голикова, Попова и Мурашко знают обстановку – она критическая. 22 тысячи вновь заболевших каждый день, ухудшается ситуация, в ряде регионов уже нет свободных коек, а что касается с лекарствами – почти везде перебои», – подчеркнул Зюганов.

В этой ситуации КПРФ выдвинула предложение национализировать аптечную сеть. «Вложить необходимые средства, восстановить перочинное звено, и проявить волю и характер, в том числе премьер-министру», – сказал лидер КПРФ.

Кроме того, по словам Зюганова, коммунисты передали в правительство 12 предложений по поправкам в бюджет и ситуации с пандемией. «В новом бюджете не нашлось средств на фармацевтику, – пояснил он. – Они сокращены, а надо увеличивать в пять раз потому, что таблетки в основном импортного производства, цены заоблачные, зарплаты и пенсии мизерные, просто люди обречены на вымирание и болезни. И никакой рынок не может решить эту проблему».

«На рынке выгодно, когда вы болеете, как можно больше болеете и больше едите таблеток. В данном случае рынок заинтересован в болезни, а не в лечении», – заявил Зюганов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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