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Вторник, 10 ноября 2020, 12:18 мск

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«Пока мы спали…» Жириновский объявил 10 ноября знаменательным днем

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал 10 ноября знаменательным днем, когда прекратился огонь в Нагорном Карабахе.

«Сегодня знаменательный день, пушки перестали стрелять на Южном Кавказе, – заявил политик перед началом пленарного заседания Госдумы. – Будем надеяться, что это надолго. Гарантом является наша армия – пока мы ночью спали, мощные самолеты перебросили туда несколько тысяч русских солдат».

«Будем надеяться, что теперь там уже никто не посмеет открыть огонь. Поэтому знаменательный день 10 ноября», – заключил Жириновский.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.11.20

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