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Вторник, 10 ноября 2020, 13:51 мск

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«Гнать к чертовой матери…»: ЛДПР не поддержит двух кандидатов в министры

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Фракция ЛДПР в Госдуме отказалась поддержать двух кандидатов в должности министров из пяти, предложенных председателем правительства Михаилом Мишустиным. Как сообщил лидер партии Владимир Жириновский, поддержки либерал-демократов не получат Виталий Савельев и Александр Козлов.

«[Кандидат] в министры транспорта Савельев хороший человек, но мы считаем что министром должен быть специалист по строительству дорог, – пояснил Жириновский. – Нам нужны дороги. Мы это не делаем с царских времен. К нему нет претензий».

По словам Жириновского, к Александру Козлову, напротив, претензии есть. Так, в 2015 году на выборах губернатора Сахалинской области соперником Козлова был либерал-демократ Иван Абрамов, и, по мнению ЛДПР, победил именно он. «Остановили компьютер, как у Трампа с Байденом, и утром уже победил Козлов!» – возмущенно заявил Жириновский.

Кроме того, как считает фракция, Козлов не показал хороших результатов на посту министра по развитию Дальнего Востока. «Что произошло за два года? Никаких изменений!» – констатировал Жириновский, предложив «гнать к чертовой матери таких министров».

Ранее сегодня об отказе поддержать Савельева и Козлова сообщила фракция «Справедливой России».

Москва, Татьяна Дорофеева

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