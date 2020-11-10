Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил назначить нового министра Минвостокразвития РФ с приставкой «и.о.»

Фракция «Справедливая Россия» заявила о готовности поддержать кандидатуру Алексея Чекункова на посту руководителя министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики с условием, если он будет в течение года работать в статусе «исполняющего обязанности». Об этом сообщил депутат Госдумы от «СР» Федот Тумусов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Если он справится, то его можно было бы назначить министром Минвостокразвития», – сказал он.

Тумусов отметил, что «эсеры» невысоко оценивает работу прошлого руководства министерства: в регионе годами не решаются социальные проблемы, местные жители недовольны условиями жизни, происходит сокращение населения. При этом, как пояснил депутат, Чекунков не занимал ранее должностей в исполнительной власти, и сейчас трудно судить о том, насколько эффективно он справится со своими обязанностями.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума впервые по новому закону рассматривает кандидатуры вице-премьера и министров, предложенные председателем правительства РФ. Назначения на эти должности производит президент.

На должность главы Минэнерго выдвинут нынешний руководитель «РусГидро» Николай Шульгинов. Главой Минстроя премьер-министр предложил назначить первого заместителя руководителя этого ведомства Ирека Файзуллина, министром транспорта – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Ранее фракция «Справедливая Россия» отказались поддержать кандидатуры Савельева и Козлова.

Москва, Светлана Антонова

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