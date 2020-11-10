Никто не голосовал против: Госдума одобрила назначение новых министров

Сегодня на пленарном заседании нижняя палата российского парламента утвердила в должности пять кандидатов в министры, предложенных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», единогласия в Госдуме не было: две фракции отказались поддерживать двух кандидатов, а КПРФ и вовсе решила воздержаться по всем пяти, но никто из депутатов не проголосовал против.

Процедура утверждения предложенных кандидатов заняла в Госдуме более трех часов: свои заключения по итогам вчерашних встреч с потенциальными министрами зачитывали представители думских комитетов. Кандидатов оценивали политические фракции, и несколько минут они сами рассказывали с трибуны Госдумы о себе и своем представлении о предстоящей работе. Профильные комитеты Госдумы одобрили выбор премьер-министра, и рекомендовали коллегам поддержать всех кандидатов.

«Управление природными ресурсами и экологией – тема всегда непростая, – сообщил глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев, докладывая о результате встречи с кандидатом на должность главы Минприроды РФ Александром Козловым. – Это всегда баланс – между использованием и сохранением земли, недр, водных ресурсов, лесов и так далее».

Однако в данном случае, как считает депутат, на стороне Козлова будет понимание взаимодействия между центром и регионами, способность вести диалог не только с депутатами, но и с обществом, готовность отвечать за принятые решения, а также опыт, в том числе участия в прямых выборах, что дает осознание «той меры ответственности, которую мы теперь се вместе будем нести перед избирателями и страной».

Сам кандидат в министры назвал 10 ноября «днем, который войдет в политическую историю страны». «Впервые от вас зависит назначение членов правительство», – пояснил Козлов, отметив, что «это только старт, а проходить дистанционно мы будем вместе, в рабочей атмосфере, с конструктивной критикой, с общими достижениями, ведь цель у нас одна – благополучие граждан».

По поводу проваленной мусорной реформы Козлов сказал, что «это реформа для каждого человека нашей страны», и фактически для понимания ошибок ее нужно разделить на стратегию и тактику. «Никто не против самой реформы, ошибки в тактике и стратегии, будем разбираться все вместе», – заверил он.

Комитет Госдумы по транспорту ожидаемо поддержал кандидатуру Виталия Савельева. Как напомнил глава комитета Евгений Москвичев, когда Савельев пришел в «Аэрофлот», компания «лежала на боку», а «сегодня она не лежит».

Сам кандидат в министры постарался развеять опасения парламентариев, что займется в основном развитием воздушного сообщения, а строительство и ремонт дорог будут отодвинуты на второй план. Авиации Савельев посвятил только пару слов, пообещав опираться на опыт депутатов и региональных руководителей.

«Единая Россия» была единодушна с Москвичевым, заверив, что Савельев может на нее рассчитывать. Шпильку кандидату в министры вставили только «эсеры». Депутат Дмитрий Ионин обратил внимание, что пандемия нанесла серьезный удар по экономике, и в транспортной сфере больше всех пострадали именно авиаперевозки. «Понятно желание руководства страны сегодня кадрами именно из этой сферы укрепить Минтранс, чтобы вытащить наши авиаперевозки из того пике, в котором они находились в 2020 году, – пояснил он. – Вопрос: за чей счет вытащить?».

По словам парламентария, ситуация с ваучерами, которые авиакомпаниям разрешили выдавать пассажирам вместо денег за билеты на отмененные рейсы, фактически помогла авиаперевозчикам решить свои проблемы за счет потребителей – и это уже говорит само за себя. Ионин также напомнил о большом количестве нерешенных вопросов в транспортной отрасли и выразил надежду, что Савельеву удастся сдвинуть ситуацию в верном направлении. «Но пока фракция воздержится от одобрения кандидатуры», – заключил депутат.

Ирек Файзуллин, которого Мишустин рекомендовал утвердить в должность министра строительства и ЖКХ вместо уволенного Владимира Якушева, также получил полную поддержку думского профильного комитета по транспорту и строительству. Тем не менее, глава комитета Госдумы по жилищной политике, «эсер» Галина Хованская заявила, что ей не очень понравилось выступление кандидата, и поддержка фракции станет для него авансом. «Жилищное строительство должно быть не ради жилищного строительства, а ради того, чтобы решать жилищную проблему наших граждан, – подчеркнула парламентарий. – Не было ни слова сказано о программе переселения из аварийного жилья».

Хованская подчеркнула, что бессмысленно говорить о реновации и комплексном развитии территорий, пока в стране не расселено все аварийное жилье. При этом депутат предложила Файзуллину обратить повышенное внимание на ситуацию с очередниками. «Семь миллионов человек жду десятилетним решения своей жилищной проблемы – они не могут взять ипотеку, не могут играть в кредит», – заявила она, напомнив, что указ президента предписывает развивать арендное жилье, которое должно быть в собственности муниципальной власти.

«Мы вас поддержим и надеемся, что вы будете делать акцент не только на стройки, но и на жилищную политику, и будете много времени уделять жилищно-коммунальному хозяйству», – сказала Хованская.

Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков получил поддержку профильного комитета Госдумы, и, выйдя на думскую трибуну, сделал ответный реверанс. Он сообщил, что вчера на заседании открыл для себя «не только технологии и цифровизацию, а живой разговор с комитетом, с депутатами, каждый из которых настолько концентрированно передавал голос сотен тысяч своих избирателей, настолько резко ставил проблемы дальневосточников и северян».

В итоге Чекунков попросил Госдуму поддержать его кандидатуру и под оживленный шум зала дал обязательство «защищать интересы Дальнего Востока и Арктики, как лев». Правда, «эсеры» снова не преминули добавить ложку дегтя. Во-первых, фракция «мягко говоря, невысоко» оценила работу предыдущего руководства Минвостокразвития Александра Козлова, который был рекомендован на пост главы Минприроды РФ. «Ни один проект не доведен до конца, годами не решаются социальные проблемы дальневосточников, люди уезжают с Дальнего Востока. Люди недовольны. Нужны кардинальные меры», – подчеркнул депутат Федот Тумусов, отметив, что фракция готовит законопроект о «дальневосточном капитале», который сможет переломить ситуацию.

Парламентарий также отметил, что «эсеры» предлагают главе государства назначить Чекункова пока исполняющим обязанности министра. «Потому что у человека нет ни одного дня опыта работы в исполнительной власти, – пояснил Тумусов. – Если покажет, что справляется, решает проблемы, вот тогда можно и назначать министром».

Думский комитет по энергетике, в свою очередь, поддержал инициативу премьера и рекомендовал коллегам утвердить в должности профильного министра Николая Шульгинова.

«Министерство энергетики это как бы два в одном: вы слышали, сколько поступлений в бюджет идет именно от энергетики – с другой стороны, министерство энергетики это база развития: чем выше тариф – тем меньше развитие», – отметил в своем выступлении депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

В результате голосования меньше всех голосов в поддержку получил Александр Козлов, предложенный на должность главы Минприроды – его согласилось утвердить 273 депутата, воздержалось 54 народных избранника. В должности министра транспорта нижняя палата парламента утвердила Виталия Савельева при 274 голосах «за» и 55 воздержавшихся, министром по делам Дальнего Востока и Арктики утвержден Алексей Чекунков при 327 голосах за и 39 воздержавшихся.

Утверждение министром строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина в Госдуме поддержали 328 парламентариев, еще 38 воздержались. Самую серьёзную поддержку в нижней палате парламента получил кандидат в министры энергетики РФ Николай Шульгинов – 329 голосов за при 38 воздержавшихся.

Против кандидатов, предложенных премьер-министром, не голосовал ни один депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил утверждённых в должности министров, и заявил, что «сегодня внесенные кандидатуры имеют серьезное отличие от тех, что иногда нам в жизни встречаются». «Все до одного – это люди высокопрофессиональные, прошли региональную школу, у всех она есть, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на такие высокие должности. У них есть опыт конкретной работы», – пояснил Володин, подчеркнув, что «не было отвода ни одной кандидатуре по профессиональным качествам».

«Есть большие ожидания, что подвижки пойдут еще более эффективно, чем ранее», – сказал спикер Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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