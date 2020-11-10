«Единая Россия» в Госдуме отказалась обнулить налог на доход ниже 17 тысяч рублей в месяц

Фракция «Единая Россия» в Госдуме заблокировала предложение ЛДПР об обнулении налога на доходы физлиц для граждан, чей доход в месяц составляет менее 17 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправка была внесена ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении налога на доход свыше 5 млн рублей в год, и была отклонена.

Как пояснил депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, предложение заключается «сделать ставку ноль процентов для граждан с доходом до 17 тысяч рублей в месяц». «Это, по данным Всемирного банка и по выступлениям нашего президента, тот порог, откуда начинается средний класс. Освобождение от НДФЛ позволит поддержать, в том числе, эту категорию», – уточнил парламентарий.

Кроме того, ЛДПР предложила оставить НДФЛ в 13% до суммы в 5 млн рублей, 15% на годовой доход от 5 до 10 млн, как и заложено в концепции законопроекта, а на сумму от 10 до 100 млн рублей повысить ставку до 25%, свыше 100 млн рублей – 35%. «Мы понимаем, что достаточно большая часть наших граждан порядка 60 млн получат снижение налоговой нагрузки. За счет увеличения налоговой составляющей на остальные группы населения мы сможем не только скомпенсировать, но и получить дополнительно порядка 500 млрд рублей», – пояснил Катасонов, отметив, что это будет более справедливое распределение налоговой нагрузки на людей с разным уровнем дохода.

Однако «единороссов» не устроил этот шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения. Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что закон был подготовлен на основании прямого поручения президента, и в нем должны быть только предложения президента, «которые он ясно всем сформулировал».

«Мы предлагаем данный закон оставить как закон президента, внесенный правительство, – подчеркнул Макаров. – А свои взгляды на развитие налоговой системы Сергей Катасонов может изложить в самостоятельном законе, который мы обязательно обсудим».

Поправка на основании рекомендаций комитета закономерно была отклонена при 64 голосах «за», пяти против и одном воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.11.20

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