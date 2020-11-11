«Циничный обман!» Депутаты Госдумы выступили с жесткой критикой нового проекта МРОТ

Депутаты Госдумы обрушились с критикой на правительство за «лукавый циничный обман» с новой схемой расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии из думской оппозиции потребовали «изгнать из власти навсегда» нынешнего министра труда РФ Антона Котякова и его предшественника Максима Топилина.

В частности, депутат Госдумы от «Справедливой Россиий» Олег Нилов назвал «лукавым циничным обманом» проект правительства РФ, согласно которому с 2021 года планируется отменить расчет прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

«Позорнейший вопрос, который рассматривает Госдума – вопрос о прожиточном минимуме. Правительство в очередной раз решило обмануть всех нас. Они сказали: «Да 12 тысяч, маловато будет, давайте-ка мы пересчитаем, но, как в мультике, не на «обезьянах», а «в попугаях». И вроде как в попугаях этот МРОТ будет больше. Лукавый циничный обман!» – заявил Нилов.

«Пришедший новый министр труда (Антон Котяков) вместо Максима Топилина продолжает его курс. Оба должны быть с позором изгнаны из власти навсегда только за один этот циничный обман граждан», – подчеркнул Нилов.

По его оценке, новая формула фактически не меняет подход к МРОТ, а подгоняет его под цифры, заданные «каким-то минфином». «Вот – житие счастливо, путешествуйте! И добавляют тысячу. Мы будем против! Вы попробуйте вы прожить на эти 12 или 12 700. Они придумывают разные схемы – подгоняют под что-то», – констатировал парламентарий.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны также заявил, что власти придумали «хитрую схему», чтобы повысить МРОТ не на 10%, как обещали, а на 5%.

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России. Сегодня Госдума планирует рассмотреть этот законопроект в первом чтении.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.11.20

В Госдуме отвергли идею продлить новогодние каникулы россиянам. / Депутат Мосгордумы: В столице пустует слишком много новых квартир, которые могли бы достаться очередникам. / «В Москву может приехать два миллиона иностранных мигрантов»: в Мосгордуме сравнили нагрузку на соцсферу с ценой на патент. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»