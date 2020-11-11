«Завершаем строительство монархии и перерождение ЦК КПСС»: Госдума единогласно поддержала закон о Госсовете

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно одобрила в первом чтении законопроект о Государственном совете. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обсуждения документа коммунисты назвали этот орган власти «аппендиксом администрации президента», а «эсеры» – «перерождением» ЦК КПСС.

Представляя законопроект, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госсовет сможет объединить все уровни власти. «Госсовет зарекомендовал себя с лучшей стороны, поэтому в поправках в Конституцию он вынесен на новый уровень как конституционный орган, как орган публичной власти, который содействует взаимоотношению всех ветвей и всех видов публичной власти. Есть важные полномочия, связанные с разрешением разногласия. Например, субъект РФ дискутирует с органами местного самоуправления – такие случаи бывают, к сожалению. И эти вопросы смогут решаться, в том числе, на уровне Госсовета», – отметил он.

По его словам, большое количество норм посвящено информационной политике конституционного органа. «Все его решения будут публиковаться, граждане будут в курсе того, что происходит», – сказал он.

Между тем, у думской оппозиции возникли претензии к законопроекту. В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев подчеркнул, что закон о Госсовете,«по мнению юридического сообщества», в нынешнем варианте противоречит 10 и 11 статьям Конституции. «А это статьи, которые пересматривать нельзя без заседания Конституционного суда. 10 статья – о разделении властей, а 11- характеризует госполномочия, кто их может иметь и в какой степени. Госсовет по тексту закона является аппендиксом администрации президента, потому что в законе нет ни одного слова ни об аппарате, ни о затрате – говорят, что их не будет, но собрать всю правящую элиту страны – наверное, это затратно…» – заявил Коломейцев.

«Ну и здесь необходимо сказать, что если уж мы завершаем строительство монархии, в Госсовет тогда, наверное, должны включаться и представители конфессий и политических парламентский фракций», – сказал он.

По мнению парламентария, необходимость формировать Госсовет неочевидна, поскольку президент и так имеет всю полноту власти. «По сегодняшним полномочиям президент вправе собирать кого угодно и по какому угодно вопросу. Вчера мы были свидетелями переутверждения шести новых должностей (в правительстве РФ). Кто из вас хотя бы позавчера слышал, что они будут отставлены? Насколько уменьшились полномочия президента по отставке любого должностного лица? Ни насколько. Если президент не захочет, то премьер вряд ли бы вносил предложение», – констатировал Коломейцев.

Депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов со своей стороны обратил внимание, что Госсовет является перерождением ЦК КПСС, но отметил, что его фракция поддерживает законопроект. «Мне представляется, что Госсовет, как некий аналог тоже должен определять идеологию», – сказал он.

Комментируя выступление парламентария, спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал это сравнение. «Нельзя ни в коем случае сравнивать Госсовет с ЦК КПСС. Нужно исходить из того, что все структуры, которые допустили развал страны – не могут браться за пример. Понятно, кому-то это соль на раны, но исходите из этого. Госсовет – та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и обеспечить защиту от вызовов», – заявил он.

Так или иначе, в результате обсуждений все 362 депутата, присутствовавшие на заседании, проголосовали «за».

Напомним, Государственный совет РФ – конституционный государственный орган, который формируется президентом «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

В нынешнем виде Госсовет был образован 1 сентября 2000 года. В послании Федеральному собранию 15 января 2020 Путин предложил, в числе прочих поправок, закрепить статус Госсовета в Конституции.

Москва, Александра Быстрицкая

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