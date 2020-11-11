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Среда, 11 ноября 2020, 17:26 мск

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Молодежь в России «постарела» до 35 лет

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект об увеличении возраста граждан, относящихся к молодежи, с 30 до 35 лет.

Предполагается, что расширение возрастной группы и унификация понятия на федеральном уровне увеличит на 12 млн человек количество россиян, которым будут доступны меры социальной поддержки для молодежи и молодых семей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.11.20

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Метки / Госдума

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