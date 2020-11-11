«Новый вариант социального мошенничества»: Госдума поддержала изменение расчета МРОТ

Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект, в котором прописана новая схема расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция назвала этот документ «новым вариантом социального мошенничества».

Представляя законопроект, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что страна нуждается в «серьезной модернизации модели определения прожиточного минимума и МРОТ». «Анализ прежнего подхода при внешней простоте выявил серьезные недостатки – он жестко ограничивает увеличение МРОТ и препятствует росту уровня жизни малообеспеченных граждан», – сказал он.

Пудов также сообщил, что новый проект предусматривает установление прожиточного минимума в соотношении с медианным доходом, а минимальный размер оплаты труда – с медианной заработной платой. «Кроме этого, закрепляется норма, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. А сам прожиточный минимум снижаться не может, и будет ежегодно устанавливаться федеральным законом. Предусмотрено, что прожиточный минимум трудоспособного населения составит 109% от прожиточного на душу населения по стране, на пенсионера – 86%, на детей – 97%», – сказал замминистра.

По его словам, в регионах показатели будут устанавливаться в соответствии со среднедушевым доходом по РФ. «Коэффициенты по регионам планируется утверждать правительством РФ с учетом региональной особенности потребления. Работа по их систематизации будет завершена к концу первого квартала 21 года», – уточнил чиновник. Вместе с тем Пудов отметил, что законопроект также предусматривает переходный период с 2021 до 2025 годы, «во время которого регионы будут должны довести прожиточный минимум до новых размеров». «Значение прожиточного минимума составит 11 тысяч 653 рубля, МРОТ в 2021 году составит 12 792 рубля. За основу расчета данные взяты из Пенсионного фонда по полному кругу предприятий», – пояснил Пудов.

Тем не менее, представители думской оппозиции раскритиковали законопроект. Депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что изменение расчетов обосновано отнюдь не заботой о населении. «К 2021 году правительство обещало нам сформировать новую методику расчета продуктовой корзины – стоимость ее должна была вырасти на 10%. Вместо этого, нам предлагают разорвать понятие прожиточного минимума, который вырастет всего на 3,7%, и МРОТ, который вырастет на 5,5%. Рост прожиточного минимума предполагается на 200 рублей, а МРОТ – 400 рублей. Если бы мы взяли методику, которую сегодня уже отклонили, рост бы составил 1 100 рублей», – подчеркнул он.

При этом парламентарий обратил внимание, что ранее Госдума заказала и оплатила исследование, в рамках которого «ряд ведущих научных учреждений рассчитали, что для того, чтобы прожить в России, нужно, чтобы прожиточный минимум и МРОТ составляли от 31 до 34 тысяч рублей». «Но это все легло под сукно, про это все забыли…» – констатировал Куринный.

«Методика допускает безграничные возможности для фальсификации данных. Все эти коэффициенты, отклонения, среднеквадратичные логарифмы…. Сегодня правительство создает видимость прогресса, но все это укладывается в новый вариант социального мошенничества. Сначала отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам, потом – повысили пенсионный возраст, а теперь прожиточный минимум привязываем к медианной заработной плате», – возмутился депутат.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин также скептически оценил предложение правительства. «Действующие правила нам всем известны, и их изъяны действительно хорошо поняты. Но есть два медианных дохода. Один – медианный доход от Росстата, который нужен, ровно как и размер средней заработной платы, чтобы Росстат и правительство показали, как люди живут хорошо. А другой (из Пенсионного фонда) – предлагается для расчётов минимального уровня жизни и минимальной зарплаты. Первый 35 тысяч рублей, а второй – 30 тысяч», – подчеркнул он.

«Доходы населения могут не только расти, но и падать. Означает ли, что и расчёт прожиточного минимума будет падать?» – отметил Шеин.

Несмотря на возмущение депутатов, законопроект был принят в первом чтении большинством голосов: «за» проголосовало 310 парламентариев, против были 17, воздержался один.

Напомним, с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

Москва, Александра Быстрицкая

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