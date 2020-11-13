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Пятница, 13 ноября 2020, 13:06 мск

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Сжигают дома и бегут: армяне покидают районы Карабаха, отданные Азербайджану

Жители районов Нагорного Карабаха, которые после подписания мирного договора отошли Азербайджану, массово жгут свои дома и магазины. В Сети появилось множество видео горящих построек в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.

Напомним, в соответствии с трехсторонним соглашением, Кельбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября. До 20 ноября Армения возвращает Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский район.

Как сообщал «Новый День», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали мирный договор по Нагорному Карабаху. Боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года.

Граждане Армении вышли к зданию правительства в Ереване на акцию протеста против мирного договора. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Накануне полиция Еревана задержала более 100 участников протестной акции в центре столицы Армении.

Москва, Александра Быстрицкая

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