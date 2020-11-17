К проекту федерального бюджета внесено почти 900 поправок

Ко второму чтению законопроекта о бюджете РФ на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов внесено 874 поправки, часть из них уже поддержана бюджетным комитетов Госдумы, сообщил его руководитель Андрей Макаров сегодня перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«В первую очередь я бы хотел сказать, что были поддержаны поправки, внесенные партией «Единая Россия»», – уточнил «единоросс». В частности, речь идет об увеличении почти на 30% субсидий организациям воздушного транспорта для повышения доступности авиаперевозок для населения, дополнительном выделении 2 млрд рублей на строительство в районных центрах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, финансирование в ближайшие три года мероприятий по переселению семей шахтеров от действующих и закрытых угольных разрезов в безопасные для жизни условия.

«Поддержана поправка, которая устанавливает, что на первичное звено здравоохранения будет выделяться 90 млрд рублей ежегодно, – рассказал Макаров. – Эти средства распределены по регионам. И мы можем сказать, мы проверили, что в этих расчетах потребности регионов полностью учтены».

Парламентарий отметил, что заключительное заседание комитета по бюджету, посвященное рассмотрению ко второму чтению проекта главного финансового документа страны пройдет в следующий понедельник. «То есть целую неделю мы будем готовить поправки», – пояснил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.11.20

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