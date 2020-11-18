Совет Федерации поддержал предложение Путина о вводе миротворцев в Нагорный Карабах

Сегодня на пленарном заседании Совет Федерации принял постановление о согласии на направление в Нагорный Карабах российских военных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение внес президент РФ Владимир Путин.

Документ, подписанный главой государства, зачитал полпред президента в СовФеде Артур Муравьев. Он напомнил, что 9 ноября главами трех государств – Армении, Азербайджана и России – было подписано соглашение о прекращении огня.

«В целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам, мной было принято решение о незамедлительном направлении воинского контингента вооруженных сил РФ в Нагорный Карабах, – зачитал документ Муравьев. – Вношу в Совет Федерации предложение о принятии постановления о согласии на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой».

Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по международным отношениям и по конституционному законодательству поддержали предложение главы государства. «Главное в [соглашении] ввод в зону конфликта российских миротворцев, что гарантирует не только прекращение огня, но и как минимум пятилетнее мирное существование населения в зоне конфликта», – сообщил глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев.

В свою очередь, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что по поручению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко 10 ноября сенаторы проанализировали ситуацию с вводом миротворцев с конституционной точки зрения. «Президент имел полное право в соответствии с законом об обороне, в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2009 года в оперативном режиме использовать вооруженные силы РФ», – заключил он. «Наш комитет считает эту ситуацию с конституционной точки зрения абсолютно правильной. Наш комитет единогласно принял решение поддержать обращение президента», – сказал Клишас.

В итоге постановление было принято единогласно 129 сенаторами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.11.20

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