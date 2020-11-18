Госдума поддержала создание в России Единого заказчика в сфере строительства

В России появится Единый заказчик в сфере строительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, в первом чтении сегодня приняла Госдума.

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, законопроект предусматривает создание Единого заказчика в сфере строительства в форме Публично-правовой компании путем реорганизации одного или нескольких переданных Минстрою РФ федеральных казенных дирекций. В сферу ответственности Единого заказчика попадут государственные объекты капитального строительства, его функциями станет в том числе выполнение функций госзаказчика, застройщика и технического контроля.

«Виды и категории объектов, которые будут переданы заказчику, определятся правительством», – уточнил Стасишин. По его словам, деятельность новой структуры не будет касаться объектов минобороны, Росатома, Роскосмоса.

Отвечая на депутатские вопросы, замминистра сказал, что ППК Единый заказчик займется реализацией проектов министерств культуры, здравоохранения, спорта и науки. «В транспорте будет такой же заказчик, он уже создается», – сообщил чиновник.

В ходе обсуждения документа депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко напомнила о скандале с возможностью передачи реставрационных работ памятников из минкульта в минстрой – против чего выступили ведущие реставраторы страны и общественность. «Мы получили обещания, что этого слияния реставрации и строительства не будет. Но в этом законопроекте предусмотрена передача работ по сохранению объектов в составе работ по их реконструкции Единому заказчику», – заявила депутат.

Фракция «Справедливой России» в итоге согласилась концептуально поддержать законопроект, потому что «порядок в этой сфере наводить действительно надо», однако призвала оставить все работы, касающиеся реставрации, в ведении минкульта.

Проект закона о создании Единого заказчика в сфере строительства не поддержал только один парламентарий. В первом чтении документ было одобрен 378 голосами «за».

Законопроект был весен в Госдуму в конце прошлой недели, 13 ноября, через четыре дня после официального объявления об отставке министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Москва, Татьяна Дорофеева

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