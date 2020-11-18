Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца»: Запад пытается вновь разжечь конфликт в Карабахе

Западные страны провоцируют националистов Армении и Азербайджана к срыву мирного соглашения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», – цитирует его слова «Интерфакс».

Нарышкин пояснил, что армян «пытаются убедить, что мир в Нагорном Карабахе – это поражение Еревана». «Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца». Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Ханкенди (Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики)», – сказал Нарышкин.

«В целях его «демонтажа» (баланса сил в регионе) они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении», – подчеркнул глава СВР.

По его словам, такая тактика привычна для западных «партнеров». «США и их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз – азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт», – заключил Нарышкин.

Как сообщал «Новый День», мирный договор при посредничестве Москвы был подписан в ночь на 10 ноября. Президент РФ Владимир Путин спустя неделю выступил с разъяснением последних событий. В частности, глава государства отметил, что соглашение окончательно не решает карабахский конфликт, а только позволяет «сохранить статус-кво».

Президент также прокомментировал возможную «обиду» со стороны Франции и США, которых не позвали поучаствовать в соглашении. По его словам, «проводить дополнительные консультации в рамках Минской группы ОБСЕ» в тех условиях было абсолютно невозможно.

«Ну, я не знаю по поводу обид. Когда вопросы решаются, обсуждаются на таком уровне и в таком контексте, когда речь идёт о здоровье и о жизни, о судьбе миллионов людей на длительную историческую перспективу, здесь не до обид, не до того, чтобы губы надувать», – подчеркнул Путин.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.11.20

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