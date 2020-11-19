«В связи с ситуацией ковид…» Комитет Госдумы отклонил поправку о дополнительном финансировании оздоровления детей

Сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету была отклонена поправка к главному финансовому документы страны, согласно которой могло бы увеличиться финансирование программ, связанных с оздоровлением детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из главных аргументов отказаться от этой идеи, как ни странно, стала очень напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Поправку подготовили сенаторы Виктор Смирнов и Александр Варфоломеев. По их мнению, средства, которые получает Фонд социального страхования (ФСС) за счет размещения свободного страхового остатка в банках, следует направить на поддержку и оздоровление детей. «Поправка родилась после продолжительных дискуссий, в том числе с Минтрудом и Фондом социального страхования, – пояснил Смирнов.

Между тем, инициатива сенаторов не вызвала поддержки ни в правительстве РФ, ни в профильном думском комитете по труду и соцполитике, ни в Счетной палате, ни в самом ФСС.

В частности, в министерстве финансов РФ назвали «очень напряженной» ситуацию со сбалансированностью Фонда социального страхования «в связи с ситуацией ковид». «Речь идет о том, что если вдруг получатся доходы от размещения временно свободных средств федеральным казначейством, – уточнила представитель правительства в Госдуме, первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко. – Насколько я понимаю, там это может быть около миллиарда или меньше миллиарда, по крайней мере фонд так раньше управлял временно свободными средствами. То есть непрогнозируемая сумма, мы не знаем, когда она получится, мы не понимаем когда что сложится».

«С учетом перехода на ФСС выплат врачам мы еще, конечно, очень переживаем в целом за сбалансированность фонда, с учетом огромного количества увеличивающихся больничных листов, – пояснила также представитель правительства. – То есть Фонд сам по себе с точки зрения баланса очень напряженный в связи с ситуацией ковид. А мы вдруг ставим такой вопрос, что у них там денег много, что-то дополнительно появится, и куда бы нам их потратить».

В итоге комитет по бюджету единогласно рекомендовал Госдуме отклонить на пленарном заседании поправку сенаторов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.11.20

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