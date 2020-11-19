«Вся страна смеяться будет!..» Комитет Госдумы обнаружил в материалах правительства РФ «пустую» госпрограмму на 3,5 млрд рублей

Сегодня профильный комитет Госдумы отказался рекомендовать нижней палате парламента рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», камнем преткновения стали 3,5 млрд рублей, которые оказались зарезервированы на несуществующую госпрограмму «Химическая и биологическая защита».

Речь о спорной программе зашла в финале заседания, при этом глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров подчеркнул, что ранее депутатам уже пришлось отложить рассмотрение соответствующей поправки, поскольку никакой информации по госпрограмме чиновники тогда не предоставили.

«Мы подготовили справочку вам», – сообщила Макарову представитель правительства, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

«Справочка – это все хорошо, – пояснил Макаров. – Но у нас с вами идет госпрограмма, по которой нет ни одного показателя, ни одного пояснения. Нам авторы программы не могли даже пояснить, для чего она нужна. И на нее стоит три с половиной миллиарда [рублей]! Мы не хотим снимать, мы прекрасно понимаем даже по названию – «Химическая и биологическая защита» – наверное, это очень важно для государства».

Парламентарий предложил правительству включить в проект бюджета «текстовую статью, что мы блокируем эти средства до тех пор, пока в Госдуму не будут представлены параметры этой программы, на что пойдут эти средства и до того, как комиссия ГД эти вопросы рассмотрит».

По словам Макарова, такая статья гарантирует, что ни одна копейка бюджетных средств не будет потрачена не по назначению, и не уйдет со счетов до одобрения госпрограммы парламентом. «Это справедливо. Вы можете сейчас написать все, что угодно – но программы нет», – подчеркнул он.

Нестеренко в ответ сообщила, что президент дал поручение разработать эту программу, сейчас она «еще в проекте», а чтобы проект был обеспечен, эти ресурсы зарезервированы в Минфине. «Да, нет программы, но они заблокированы до принятия программы на резерве Минфина…» – попыталась возразить она.

«Нет, – перебил ее Макаров. – Они стоят на резерве Минфина, а это совсем не значит, что они заблокированы. Так, как мы блокируем средства по ФАИПам до появления проектно-сметной документации. Если вы не хотите, значит, я сам внесу поправку».

Глава думского комитета вновь подчеркнул, что чиновники, представлявшие эту программу, не смогли «ни одного слова сказать, они просто не знали, о чем программа». «Это, простите, по Интернету транслировалось! Вся страна смеяться будет, что [чиновники] парламенту доложили, что не знают, на что даются деньги, а парламент это проглотил, – возмущенно сказал Макаров. – <…> Либо мы блокируем эти средства, либо мы просто их снимем и направим на что-то более дельное. Просто тогда придется переделывать, потому что сейчас добавить три с половиной миллиарда – это столько головной боли, что мало никому не покажется».

При этом глава комитета обратил внимание, что на документации чиновники специально поставили метку ДСП (для служебного пользования, информация ограниченного распространения), и этот вопрос теперь нельзя публично обсуждать на пленарном заседании Государственной думы.

После пяти минут ожесточенных споров Макаров настоял на своем варианте решения проблемы: «блок на эти деньги до тех пор, пока нам не представят информацию по этой программе, и пока мы ее не одобрим». Парламентарий подчеркнул, что в бюджете должна быть «текстовая статья, в которой будет сказано» о блокировке средств, зарезервированных Минфином на данную программу.

Глава думского комитета по бюджету также заявил, что все государственные программы в будущем должны быть ликвидированы. «Мы считаем, что это последний год существования государственных программ», – объявил он.

Ставить на голосование вопрос об одобрении проекта федерального бюджета ко второму чтению Макаров не стал. «Мы не будем голосовать за бюджет. Если не будут заблокированы эти средства, мы внесем эту поправку сами, и в понедельник будем выносить на Думу», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.11.20

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