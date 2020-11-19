Карабахский мирный договор под угрозой: эксперты предупредили о риске возобновления войны

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху, подписанное Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы, в ближайшие месяцы может быть нарушено. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве российские эксперты назвали ряд неурегулированных вопросов, которые могут вновь всколыхнуть регион.

В частности, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что достигнутое перемирие – «политическая фиксация военной победы Азербайджана». «Очевидно, что война состоялась, что победил Азербайджан. Политически Азербайджану удалось добиться нейтралитета России и полного участия Турции на своей стороне в военно-техническом и политическом смысле. Армению это (мирный договор) спасло от катастрофы», – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что карабахская проблема полностью не разрешена, поэтому точку в конфликте ставить рано. «У меня нет уверенности, что война не будет возобновлена, поскольку есть две угрозы. Первая – угроза свержения Николы Пашиняна и захвата власти в Армении ультранационалистическими группировками, которые не скрывают, что не будут придерживаться соглашения, и будут продолжать военные действия. Вторая угроза – огромная дистанция в понимании вопроса о статусе Нагорного Карабаха», – пояснил политолог.

В то же время, как считает Марков, Азербайджан не признает особого статуса территорий, которые отошли ему по договору. «Баку считает, что это обычная территория Азербайджана, армянское население будет полностью защищено правительством Азербайджана. В то же время Армения и Нагорный Карабах полагают, что должно быть сохранение прежнего статуса Нагорного Карабаха. Много возникает практических вопросов. В эту дистанцию и может провалиться все это урегулирование в течение нескольких месяцев», – сказал он, обратив внимание, что в Армении и Азербайджане часть общества крайне недовольна мирным соглашением.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, оценивая итоги карабахского конфликта, согласился, никаких иллюзий быть не должно – Армения потерпела поражение «как военное, так и дипломатическое».

При этом он обратил внимание на ряд крайне негативных факторов, которые продолжают оказывать влияние на ситуацию в регионе. «По тексту соглашения, речь идёт о передаче как занятых Азербайджаном, так и не занятых Азербайджаном без обсуждения вопроса о дальнейшем статусе территорий, которые остаются под влиянием армян. Что понятно всем, кто знаком воочию с Нагорным Карабахом, факт, что азербайджанские войска контролируют до трети территории Нагорного Карабаха на южном направлении, ни в каких прежних, как подчеркнул президент Путин, вариантах урегулирования не предусматривалось. Это – следствие поражения и позднего согласия на условия, которые лоббировались азербайджанской стороной», – заявил Затулин.

По его оценке, «это имеет огромное морально-психологическое значение для всех сторон». «Внутри Армении и Нагорного Карабаха власти балансируют на грани ухода», – сказал парламентарий.

По его словам, для России после заключения соглашения поводов для радости тоже мало. «Конечно, Россия смогла добиться в тексте и на практике решения вопроса о своей миротворческой операции, что усиливает ее позиции в регионе и делает ее фактически вершителем судеб дальнейшего мира в регионе. При этом отрицательным, с моей точки зрения, является то, что нарушитель статус-кво – Азербайджан при поддержке Турции – получил бонус, а не наказание. Продемонстрирован принцип – «кто не рискует, тот не пьет шампанского», – подчеркнул Затулин.

Депутат пояснил, что сегодня история 1994 года повторяется «с обратным знаком», и проблемы с беженцами с обеих сторон не только не решаются, но и запутываются еще сильнее. «Тогда «зубы дракона» посеяли армяне, захватив по периметру Карабаха районы, населенные преимущественно азербайджанцами, в результате породив проблему беженцев из районов в Азербайджан. Теперь «зубы дракона» посеял Азербайджан, захватив районы, в том числе исторически заселенные армянами. И, судя по заявлениям президента Алиева, он не готов к окончательному примирению и не дает согласие самоопределению Карабаха, и требует возврата всей территории Азербайджану», – констатировал он.

Затулин также подчеркнул, что необходимо учитывать еще один факт: победа Азербайджана влечет усиление Турции в регионе, и России придется это учитывать. «Азербайджан сильно одолжился у Турции. Можно сказать, залез ей в военный карман. И выбраться из этого кармана при всем желании, на мой взгляд, будет очень трудно, если не невозможно. Азербайджан стал проводником Турции в регионе. Что бы у нас здесь ни думали, ни стремились демонстрировать равноудаленность, Россия, сохраняя отношения с Турцией и Азербайджаном, должна делать выводы из произошедшего. И должна находить способы компенсировать усиление Турции на Кавказе и ее вмешательство в кавказские дела», – считает депутат.

Вместе с тем, по его словам, нужно учитывать еще на один негативный аспект, вскрывшийся в ходе конфликта. «Неужели кто-то сомневается, что Россия в течение всего этого времени помогала Армении? Прежде всего, речь шла о военно-технической поддержке. Более того, я хочу сказать, не только в упрек армянским стратегам, но и в чем-то нам самим. Возникло впечатление, что в то время, как Азербайджан и Турция готовились к будущей войне, армяне точно готовились к прошлой. Ни к чему не привел героизм армянских солдат и офицеров. У многих возникло впечатление, что люди, мобилизованные на войну, просто являлись пушечным мясом. Потому что картинка, которая засела в мозгу: в то время как солдаты и офицеры готовятся принять бой на передовой в окопах, в этот момент далеко от места событий кто-то просто нажимает на кнопку, и убивает этих людей, которые не знают, откуда к ним придет смерть», – заявил Затулин.

«Этот вопрос должен быть изучен. Большое подозрение, что все это координировало турецкое командование», – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин спустя неделю после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху выступил с разъяснением последних событий. В частности, он подчеркнул, что подписанное соглашение окончательно не решает карабахский конфликт, а только позволяет «сохранить статус-кво». «Повторяю, статус окончательный Карабаха передавался на будущее время, и все должны были договориться о том, что сохраняется статус-кво как непризнанного государства», – сказал он.

Москва, Александра Быстрицкая

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