Карабахская западня для Пашиняна: «худой мир» поставил Армению на грань политического хаоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в ловушке после подписания карабахского мирного договора. Как считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, оппозиция должна пообещать ему безопасность в обмен на снятие полномочий. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, он пояснил, что в противном случае Армения рискует погрузиться в хаос, передает корреспондент РИА «Новый День».

«События внутри Армении – следствие того, что люди разочаровались в результатах бархатной революции и руководстве Пашиняна. Кто-то оценивает соглашение как предательство. Нам трудно это оценивать это как предательство, соглашение было вынужденное. Но кто привел к тому, что была проиграна война, кто вел себя так неадекватно, кто не смог обеспечить оборону? Конечно, это все ложится на совесть действующего премьера», – сказал Затулин.

По его мнению, Пашинян должен был сам сложить себя полномочия. «По совести, он должен был давно поступить так, как поступил Серж Саргсян (бывший премьер-министр Армении) – он не хватался за кресло. А Пашинян за него держится, потому что боится. Боится, что с ним сведут счеты на следующий день как он перестанет быть премьером», – полагает депутат.

По его оценке, с учетом накаляющейся обстановки в республике политические силы должны начать конструктивный диалог друг с другом и отпустить Пашиняна «с миром». «Я советую армянской оппозиции наметить ему выход из ситуации. Скажите, что вы не будете его преследовать, что он по крайне мере останется жив-здоров. Поручитесь. Может быть не сразу, но это сработает», – сказал Затулин.

«Иначе все дело будет либо идти к тому, что он будет свергнут – тогда страна выйдет из правового поля, либо он сам выйдет из правового поля, удерживая власть с помощью антинародных мер. Но это все равно долго не продлится и закончится печально», – заключил парламентарий.

Как сообщал «Новый День», сразу после подписания мирного соглашения по Карабаху в Армении начались протесты. В ночь на 10 ноября недовольные граждане прорвались в здание парламента и устроили там погром, требуя отставки премьер-министра.

Пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян – участники беспорядков вытащили его из машины и избили. Он был госпитализирован с травмами.

В протестном движении объединились представители 17 оппозиционных партий. 16 ноября в парламент прибыл Пашинян, однако парламентская оппозиция бойкотировала заседание. В тот же день президент Армении Армен Саркисян заявил, что необходимо провести внеочередные выборы, «чтобы не допустить потрясений».

Сам Пашинян уже неоднократно заявлял, что покидать свой пост не собирается. Он также подчеркнул, что пошел на подписание договора после неоднократных просьб армянских военных.

Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, будут размещены российские миротворцы. Документ также предусматривает возвращение Азербайджану Агдамского района – Ереван должен передать эту территорию Баку до 20 ноября 2020 года. Кроме того, Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. «Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», – говорится в заявлении руководителей Азербайджана, Армении и России.

Москва, Александра Быстрицкая

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