Властям пора расплачиваться за свои решения: в Госдуму внесен законопроект о «вынужденно безработных» россиянах

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о выплатах не ниже МРОТ «вынужденно безработным» гражданам. В пояснительной записке к документу говорится, что речь идет о сотрудниках компаний и предприятий, в отношении которых из-за режима повышенной готовности власти приняли решение о приостановке деятельности.

Авторы законопроекта – депутаты Госдумы от КПРФ Владимир Кашин, Николай Арефьев, Николай Коломейцев и Валентин Шурчанов предложили внести поправки в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», дополнив его пунктами о выплате пособий не менее средней месячной заработной платы «вынужденно безработного», и не ниже размера МРОТ. Кроме того, в проекте закона указано, что трудовой договор с «вынужденно безработным» по инициативе работодателя во время такого простоя расторгнуть нельзя, а в случае расторжения по инициативе самого гражданина его статус «вынужденного безработного» утрачивается, пособие выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

Чтобы получить такой статус, работник должен быть трудоустроен в компании как минимум за месяц до запрета на ее деятельность. При этом с работодателя должна быть снята обязанность по выплате зарплату «вынужденно безработным» сотрудникам.

В пояснительной записке говорится, что «вынужденно безработный» – это гражданин, не обеспеченный «работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, или другого особого правового режима».

«Выплата пособия должна производиться непосредственно работникам за счет средств бюджета за период с даты установленного запрета на деятельность такого работодателя и до момента снятия такого запрета, – отмечается в документе. – Условиями для получения такого пособия должны быть, как минимум, следующие: распространение запрета на деятельность работодателя; наличие трудового договора, заключенного с работодателем, деятельность которого попала под запрет, не менее чем за месяц до даты установления такого запрета. Исчисление размера средней месячной заработной платы должно производиться на основании сведений, предоставленных налоговыми органами».

Парламентарии подчеркнули, что такая мера поддержки «вносит ясную и понятную процедуру оказания помощи как работникам, так и работодателям от возможных негативных последствий, связанных с задержкой (невыплатой) заработной платы в связи с временным запретом на деятельность».

Москва, Алевтина Белова

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