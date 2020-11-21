Путин продлил контрсанкции против Запада

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер для иностранных государств, введенных в ответ на западные санкции. Как следует из документа, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года.

Согласно указу, правительству поручается обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений. Документ вступает в силу со дня подписания.

Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в августе 2014 года в ответ на западные санкции, поводом для которых стал украинский кризис и возвращение Крыма в состав РФ.

В Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в том числе мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию из США, Канады, Австралии, государств ЕС и других стран.

Москва, Светлана Антонова

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