Госдума примет федеральный бюджет до конца недели

Государственная дума намерена до конца текущей недели принять закон о федеральном бюджете на трехлетний период. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сегодня на брифинге. По его словам, пленарные заседания будут три дня подряд, вопреки практике, сложившейся за время пандемии.

«Во вторник главным вопросом будет конечно рассмотрение бюджета во втором чтении, – сообщил Жуков. – Поступило очень большое количество поправок, рассматривать бюджет во втором чтении самый трудоемкий процесс. Наверняка очень много поправок будет вынесено на думу на голосование».

Рассматривать федеральный бюджет в третьем, окончательном чтении, Госдума будет в четверг. «Естественно, речь идет не только о федеральном бюджете, но и о бюджете внебюджетных фондов: пенсионный, соцстрах, медстрах – все, что касается бюджетной системы, – уточнил Жуков. – Соответственно, второе и третье чтение это вторник и четверг».

«Эта неделя, скажем так, бюджетная в основном», – пояснил вице-спикер.

Кроме того, во вторник нижняя палата парламента намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о Госсовете, а в среду – поправки в Трудовой кодекс, регулирующие нюансы дистанционной и удаленной работы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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