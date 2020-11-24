201 млрд – на премии чиновникам? Думские «эсеры» отказались поддержать проект федерального бюджета

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме отказалась поддерживать проект федерального бюджета во втором чтении, а также проекты главных финансовых документов Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

По его словам, «эсеры» предложили ко второму чтению проекта бюджета РФ 15 «очень принципиальных» поправок, но не получили поддержки бюджетного комитета Госдумы. Речь идет о перераспределении 201 млрд рублей, которые, по словам парламентария, запланированы как траты на премии для чиновников в 2021 году. «Что-то мне подсказывает, что чиновники обойдутся без премий, – сказал он. – Предложение нашей фракции: из этих 201 млрд рублей 199 направить на другие статьи».

В частности, 56 млрд «эсеры» предложили отдать на индексации пенсий работающим пенсионерам, 16 млрд – на индексации пенсий военным пенсионерам, 30 млрд – на выплаты «детям войны», 12 млрд – на образование, чтобы общие расходы на эту статью достигли 7% от ВВП, 15 млрд рублей – на здравоохранение. Кроме того, поправки касаются строительства жилья для переселения северян, детей-сирот.

«К сожалению, профильный комитет (по бюджету и финансам, – ред) предлагает наши поправки к отклонению, поэтому фракция «Справедливой России» будет голосовать против бюджета во втором чтении, точно так же как против бюджета Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования, – заявил Миронов. – единственный фонд, где мы воздержимся, а не будем голосовать против – это Фонд социального страхования».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.11.20

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