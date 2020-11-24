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Жириновский: Пенсионный фонд, скорее всего, будет ликвидирован

Пенсионный фонд, скорее всего, будет ликвидирован. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик назвал Фонд «огромной бюрократической структурой». «ПФР, скорее всего, будет упразднен, – сказал Жириновский. – Это огромное количество чиновников, помещений, огромная бюрократическая структура. Пенсии будут платить напрямую гражданам. Цифровизация движения денег по стране».

Ранее за ликвидацию ПФР высказался глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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