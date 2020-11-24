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«Когда Дума выйдет из-под контроля Кремля…» Законопроект о Госсовете одобрен во втором чтении

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о Государственном совете, который был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в середине октября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», все поправки думской оппозиции, ранее отвергнутые профильным комитетом, парламентское большинство также отклонило.

В ходе обсуждения глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников отметил, что документ определяет статус и организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета, определяется его место в единой системе публичной власти РФ. «Госсовет не является органом государственной власти, – подчеркнул депутат. – Он не наделяется властными полномочиями и правом законодательной инициативы. (…) Государственный совет, как конституционный государственный орган будет оказывать содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в систему публичной власти».

Представители фракции КПРФ со своей стороны предложили вынести на отдельное голосование все девять поправок, которые до этого комитет рекомендовал отклонить. В частности, как пояснил депутат Юрий Синельщиков, юристы рассматривают Госсовет как орган, который будет противостоять Госдуме, когда в нижней палате парламента окажется большинство у оппозиции, «когда Дума выйдет из-под контроля Кремля». «Чтобы подобного не случилось, предлагается наша поправка, которая гарантирует то, что двоевластия не будет», – заявил он, пояснив, что коммунисты предложили прямо прописать в законе, что «Госсовет не имеет исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий».

Однако комитет по законодательству назвал поправку избыточной и некорректной. «Единороссы» в зале поддержали заключение Крашенинникова, отклонив предложение коммунистов. Такая же участь постигла и остальные восемь поправок.

Во втором чтении президентский законопроект о Госсовете поддержали 344 депутата Госдумы, против не голосовал никто, 36 народных и избранников предпочли воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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