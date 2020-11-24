Госдума проголосовала за федеральный бюджет во втором чтении: поправки оппозиции отклонены

Сегодня на пленарном заседании Госдумы обсуждение поправок к проекту федерального бюджета во втором чтении вылилось в очередное политическое противостояние. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе взаимных словесных выпадов представители «Единой России» обвинили авторов некоторых социальных инициатив в попытке пиара и переводе дискуссии о бюджете в политическое русло.

Одной из «горячих точек» стала идея повысить финансирование пенсий работающим пенсионерам, на чем настаивала фракция «Справедливой России». «У нас пенсии работающим пенсионерам не индексируются уже несколько лет, и нужно восстанавливать индексацию, – подчеркнул депутат Валерий Гартунг. – Сумма здесь заложена в рамках второго чтения небольшая. Мы считаем, что она должна быть гораздо больше. Но для этого надо возвращать бюджет в первое чтение и пересматривать параметры бюджета, и надо было бы это сделать – но мы понимаем, что вы на это не пойдете».

«Но с паршивой овцы хоть шерсти клок, – пояснил Гартунг. – Хоть что-то, но давайте возьмем для восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам».

«А я поддерживаю ваше предложение «с паршивой овцы хоть шерсти клок, – ядовито прокомментировал заявление Гартунга глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров. – Вы не можете не знать, что это предмет в первую очередь закона о Пенсионном фонде России, куда вы забыли внести аналогичную поправку. Поэтому сюда вы эту поправку внесли исключительно для того, чтобы она не была принята. <…> Этот кусочек шерсти комитет по бюджету предлагает отклонить».

В итоге за предложение «эсеров» проголосовало всего 80 парламентариев.

После отклонения нескольких десятков поправок оппозиции дискуссия о бюджете переросла в политическое противостояние. Как заявил Макаров, фактически предлагаемыми изменениями в проект бюджета фракции обозначают свою политическую позицию. «Но мы принимаем бюджет, в котором мы должны гарантировать людям, что все, что туда заложено, будет работать на них и решать их проблемы», – сказал он.

Это замечание вызвало возмущение депутатов от КПРФ. «То, что вы сейчас сказали – абсолютная с политической точки зрения ересь, – не выдержал представитель КПРФ, режиссер Владимир Бортко. – Ибо бюджет и есть политика. Принятие бюджета – это политическое действие. И если люди хотят это обозначить – приходится слушать. Это их позиция, и говорить, что этого не надо – просто политически не верно».

«Я думаю, эта дискуссия к поправкам не имеет отношения», – обратился к Макарову председательствующий на заседании вице-спикер Госдумы Александр Жуков, однако глава бюджетного комитета потребовал дать ему слово. «Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем Бортко. Действительно, некоторые фракции у нас заменили дискуссию по бюджету демонстрацией своей политической позиции», – заявил он, поблагодарив Бортко за неизменную вежливость.

После этой короткой стычки Госдума продолжила отклонять поправки, предложенные КПРФ, «эсерами» и либерал-демократами. В частности, депутат от «Справедливой России» Галина Хованская предложила снизить с 22% до 18% долю расходов семей по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2021 году, а на 2022 и 23 годы – до 15%.

«Я вас очень прошу учитывать, что если мы идем на такое снижение, то мы снижаем и размеры неплатежей граждан, соответственно снижаются и выпадающие расходы бюджетов. Сейчас у нас очень большой вровень неплатежей, поскольку очень большое количество граждан осталось без источников существования», – пояснила Хованская.

В ответ Макаров привел другие цифры. По его словам, уже сейчас доля в 22% установлена только в 50 субъектах РФ, в остальных – менее 22%. «Установления до 15% для субъектов означает дополнительно 30 млрд рублей. Можно это сделать? Наверное, можно, но есть несколько моментов: помощь субъектам – трансфер – возможен вообще без внесения изменений в закон», – заявил он, и упрекнул Хованскую, что поправку предложено вносить в текстовую часть, а не в базовый закон. «В данном случае текстовая поправка это опять пожелание, чтобы снизились расходы граждан, но никакого отношения к закону о бюджете она не имеет, а цифровая поправка нам просто не внесена», – подчеркнул он.

В результате законопроект о федеральном бюджете на предстоящие три года Госдума приняла 320 голосами «за» при 61 против. Воздержавшихся не было. В третьем чтении проект закона будет рассмотрен в четверг, 26 ноября.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поблагодарил депутатов за работу, и подчеркнул, что правительство постаралось «максимально учесть поправки, которые действительно вносили вклад в наши национальные цели, улучшали качество бюджета и те, которые были обеспечены ресурсами».

Москва, Татьяна Дорофеева

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