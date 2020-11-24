Госдума одобрила проекты бюджетов трех социальных фондов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда, а также Фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего споров вызвал проект бюджета ФОМС.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов попросил три внесенные им поправки, которые комитет предложил отклонить, рассмотреть отдельно. Парламентарий пояснил, что по новым правилам предусмотрено, что финансирование федеральных лечебных организаций будет происходить за счет средств, снятых с территориальных ФОМС, при этом в целом бюджет фондов сократился на 107 млрд рублей.

Катасонов подчеркнул, что не против модели финансирования федеральных клиник в обход страховых компаний, однако «это нельзя делать за счет граждан наших субъектов».

«Суть поправок – вернуть эти 107 млрд рублей территориальным фондам, в том объеме, в котором это было заложено в закон о бюджете, который мы рассматривали в 2019 году, с индексацией, – пояснил депутат. – И предусмотреть финансирование федеральных клиник за счет средств ОМС за исключением тех средств, которые направляются на субвенции. У фонда остается около 300 млрд рублей, я предлагаю за этот счет и финансировать, а наши территориальные фонды оставить в покое».

Комитет Госдумы по бюджету эту идею не поддержал. Как заявил его представитель Айрат Фаррахов, в 2019 году объемы высокотехнологичной медпомощи охватили более 1 140 тысяч человек. «Реализация вашей поправки приведёт к серьезному коллапсу в оказании высокотехнологичной медицинской помощи», – уточнил он.

В итоге предложение Катасонова было отклонено. Законопроект о бюджете ФОМС был принят во втором чтении 288 голосами «за», при 20 против.

Большинством голосов парламентарии также поддержали проекты бюджетов ПФР и ФСС. В третьем чтении все три документа будут рассмотрены уже 26 ноября.

Москва, Татьяна Дорофеева

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