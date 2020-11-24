В Госдуме предложили полностью исключить медстраховщиков из схемы ОМС

Компании, задействованные в системе обязательного медицинского страхования в России, выполняют только функцию посредника и получателя средств. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, выступая в ходе рассмотрения в третьем чтении поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

Изменения предполагают, что финансирование федеральных медицинских учреждений будет происходить напрямую из государственного ФОМС, минуя частных страховщиков. Куринный призвал перевести на такую же схему все поликлиники и больницы, действующие в системе ОМС.

«Страховые медицинские организации никаких рисков не несут, и являются исключительно посредниками», – подчеркнул он, обратив внимание, что часть бюджетных средств в результате оседает как раз в карманах страховщиков.

«Федеральный фонд это будет делать за 0,37% от тех средств, которые поступают, в то время как страховые компании это делали за от 1% до 2%, а мы, напомню, решили им уменьшить аппетиты до 1%, – пояснил парламентарий. – Но после того воя, который они подняли в СМИ, им все-таки Минфин пошел на встречу, и решил увеличить. Теперь это от 0,8% до 1,1% от тех средств, которые они через себя пропускают. Но кроме сервисных функций, никаких иных эти организации не выполняют».

Куринный подчеркнул, что страховые компании необходимо полностью вывести из схемы финансирования, пояснив, что с этой функцией отлично справится ФОМС за меньшие деньги. «Функция по так называемой защите застрахованных, к сожалению, на протяжении 15 лет страховыми компаниями не выполняется, – констатировал депутат. – Ни защита права на получение лекарств, ни права на получение медицинской помощи, ничем этим они не занимались, не занимаются, и я абсолютно уверен, что заниматься не будут».

Поправки в закон «Об обязательном медстраховании в РФ», исключающий страховщиков из схемы финансирования федеральных медицинских организаций, сегодня был принят в третьем, окончательном чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.11.20

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