Госдума согласилась отправить Волгоградскую область в «московскую зону»

Волгоградская область перейдет из третьей во вторую часовую зону, к которой относится Москва. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении одобрила сегодня нижняя палата российского парламента после бурной дискуссии о нарушении прав граждан.

Как пояснил сегодня на пленарном заседании Госдумы депутат Волгоградского заксобрания Михаил Струк, с 2018 года Волгоградская область входит в третий часовой пояс, в котором к московскому времени прибавляется один час. Однако ранее регион входил во второй – московский часовой пояс. «По результатам выяснения мнения населения в текущем году нами был инициирован обратный переход», – сообщил он.

В частности, предпринимателям не нравится разница во времени с другими регионами Южного федерального округа, бизнес испытывает сложности в процессах синхронизации работы. «Предприниматели отмечают отрицательный эффект сложившихся десятилетиями деловых коммуникаций», – подчеркнул Струк.

По его словам, неудобства испытывают также школьники, которые вынуждены с октября по март возвращаться из школы в темноте. Кроме того, медики сделали вывод, что регион должен входить во второй часовой пояс.

Струк также подчеркнул, что в целом же переход в третью часовую зону вызвал массовое недовольство населения, так что ни одна встреча с депутатами с 2018 года не обходилась без требования вернуть все к изначальному положению дел. Уже в этом году власти решили выяснить мнение жителей, и за московское время проголосовало более 65% участников – это 889 988 человек. Всего в «мероприятии по выявлению мнения населения» участвовало 1 353 857 граждан.

Законопроект вызвал неожиданно бурную дискуссию в Госдуме. Член фракции КПРФ Николай Арефьев обратил внимание, что по закону для перевода стрелок часов необходимо согласие граждан на референдуме. «А вы вместо этого провел какое-то мероприятие. Вы считаете возможным так нарушать закон?» – поинтересовался он.

Его коллега по фракции Ольга Алимова назвала ситуацию «игрищами с законом», и напомнила, что в 2018 году переход в третью часовую зону произошел именно через референдум. «А сейчас вы фактически отменили референдум граждан. Почему вы решили заменить его каким-то опросом?» – возмутилась она.

Член думского комитета по здоровью Татьяны Цыбизова в ответ авторитетно заявила, что «власть обязана реагировать на запросы общества».

После жаркой дискуссии законопроект все же был принят в первом чтении при поддержке 317 парламентариев. Против проголосовал только один, воздержались четверо.

Москва, Татьяна Дорофеева

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